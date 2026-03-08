Uscirà mai Gli Incredibili 3? Pixar annuncia finalmente la data di uscita del film (e non è vicina)

Pubblicazione: 08 marzo alle 10:00

La lunga attesa sta per finire, ma ci vorrà ancora tempo. Gli Incredibili 3, il terzo capitolo della saga animata Pixar che ha conquistato generazioni di spettatori, ha finalmente una finestra di uscita ufficiale: il 2028. A rivelarlo è stato il Wall Street Journal in un'ampia inchiesta dedicata alle strategie future dello studio di animazione più influente al mondo, svelando dettagli preziosi sui progetti in cantiere e sulla roadmap dei prossimi anni.



Se tutto procederà secondo i piani, il ritorno della famiglia Parr avverrà esattamente 24 anni dopo l'uscita del film originale, quel capolavoro del 2004 che ridefinì il genere supereroistico nell'animazione. Un arco temporale impressionante, che testimonia non solo l'importanza che Pixar attribuisce al progetto, ma anche la volontà di non bruciare le tappe di fronte a un franchise così delicato e amato. Dal secondo capitolo, Gli Incredibili 2 uscito nel 2018, saranno trascorsi 10 anni: un decennio di silenzio, di speculazioni, di domande rimaste sospese.

Una scena degli Incredibili, fonte: Pixar Animation





Al momento, Pixar non ha confermato ufficialmente una data precisa di uscita né ha rivelato dettagli sulla trama del terzo capitolo. La finestra del 2028 rappresenta un obiettivo, non una certezza incisa nella pietra. Tuttavia, il fatto che lo studio stia già pianificando la distribuzione cinematografica con anni di anticipo indica che il progetto è ben oltre la fase di semplice concept e probabilmente in piena pre-produzione o sviluppo avanzato della sceneggiatura.



Nel frattempo, lo studio continua a lavorare su altri progetti e a consolidare la propria posizione nel panorama dell'animazione globale. Ma gli occhi di milioni di spettatori sono già puntati verso quel 2028, verso il momento in cui i Parr torneranno a indossare le loro tute rosse e nere per una nuova, incredibile avventura.