Valeria Marini corre dai fan a Venezia ma la sicurezza la ferma: pur di raggiungerli prova persino a “corromperla”

Pubblicazione: 05 settembre alle 07:45

Valeria Marini è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 con un obiettivo ben preciso: non lasciare i suoi fan ad aspettare. E quando la sicurezza ha provato a impedirle di raggiungerli, la showgirl ha trovato una soluzione decisamente poco convenzionale, "corrompendo" un membro della security e trasformando il momento in uno dei siparietti più divertenti della sua permanenza al Lido.

La scena è stata immortalata in un video diventato rapidamente virale sui social.si accorge delle persone che la stanno aspettando e vorrebbe avvicinarsi per, ma tra lei e il pubblico ci sono gli addetti alla sicurezza. Fermarsi, evidentemente, non sembra essere un'opzione, ed è proprio qui che parte la gag:a “corrompere” la sicurezza pur di ottenere il via libera e correre dai suoi fan.

Nessuna corruzione reale, naturalmente, ma una trovata giocosa con cui la showgirl tenta di convincere chi in quel momento ha il compito di far rispettare le regole. Il risultato è un piccolo fuori programma che ha attirato rapidamente le attenzioni degli utenti sui social, riuscendo effettivamente a raggiungere i fan che l'aspettava. Del resto, il rapporto di Valeria Marini con il pubblico è stato uno degli elementi più evidenti anche del suo arrivo a Venezia.

Nei giorni della Mostra la showgirl si è fermata tra fotografie, saluti e i suoi ormai celebri “selfie stellari”, concedendosi volentieri alle persone accorse per incontrarla. Proprio per questo, quando si è trovata davanti la sicurezza, Marini non ha nascosto la volontà di raggiungere comunque chi la chiamava dall'altra parte. Ed anziché creare tensione, ha trasformato l'ostacolo in una gag, giocando con gli addetti e cercando a modo suo di ottenere il permesso di passare, riuscendo inoltre nell'impresa.

Comunque, tolto questo simpatico episodio, la sua presenza a Venezia 83 non è passata inosservata neppure per un altro avvenimento.era infatti attesa sul red carpet di, cortometraggio del quale è madrina e sostenitrice, ma unle ha impedito di sfilare insieme alla delegazione. La showgirl ha poi spiegato di non aver voluto, sottolineando come presentarsi in ritardo sul tappeto rosso sarebbe stato poco rispettoso.

Ma questa volta il problema non era arrivare sul red carpet, ma riuscire ad attraversare pochi metri per raggiungere il pubblico. E davanti alla possibilità di lasciare i fan senza un saluto, Valeria Marini ha tentato persino l'improbabile carta della “corruzione”. Naturalmente, rigorosamente stellare. E presto potrebbe esserci molto più spazio per siparietti del genere, visto che la showgirl pare pronta a tornare sotto i riflettori come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un ritorno nella Casa che potrebbe riportare in televisione tutta l'esuberanza di una delle protagoniste più riconoscibili del reality.