Vanessa Incontrada: età, marito, figli, carriera e altre curiosità

Pubblicazione: 18 aprile alle 14:00

Nata a Barcellona il 24 novembre 1978, Vanessa Incontrada ha 46 anni ed è figlia di Filippo Incontrada, romano del quartiere Garbatella, e di Alicia Soler Noguera, catalana. Cresciuta tra Barcellona e Follonica, in Toscana, ha una sorella minore di nome Alice a cui è molto legata. È alta circa 170 cm.

Gli inizi: dalla moda alla televisione

A 17 anni Vanessa inizia a lavorare come indossatrice. Nel 1996 si trasferisce a Milano, dove la carriera nel mondo della moda prende quota rapidamente. Il debutto in televisione arriva nel 1998 su Italia 1 con il programma musicale Super, che conduce fino al 2000. Seguono altre esperienze: nel 1999 conduce il Capodanno su Rai 1 con Millennium, e nel 2000 affianca Giancarlo Magalli in Subbuglio su Rai 1.

La svolta con Zelig e il cinema

Il grande salto arriva nel 2003, quando Pupi Avati la sceglie come protagonista de Il cuore altrove, presentato al Festival di Cannes. La critica la nota e vince il premio come attrice emergente alla rassegna Lo schermo è donna. Ma è soprattutto la televisione a consacrarla: dal 2004 conduce Zelig al fianco di Claudio Bisio, un sodalizio che continua per anni e che resta uno dei punti più alti della sua carriera. Il duo si è poi ritrovato nel 2021 per tre puntate speciali, dopo undici anni di assenza dal piccolo schermo.

Le fiction e i successi televisivi

La filmografia televisiva di Vanessa Incontrada è lunga e variegata. Tra le produzioni più seguite si contano Un'altra vita (2014), Non dirlo al mio capo (2016-2018) con Lino Guanciale, Scomparsa (2017), Il capitano Maria (2018) e Come una madre (2020). Dal 2022 al 2023 è stata protagonista di Fosca Innocenti, fiction Mediaset nei panni di un vicequestore, con un successo tale da portare alla seconda stagione. La sua ultima serie si intitola Tutto quello che ho, in onda dal 2025, in cui interpreta un'avvocata di successo la cui vita viene sconvolta dalla scomparsa della figlia primogenita.

Sul fronte della conduzione, ha guidato per anni i Wind Music Awards con Carlo Conti, ha partecipato come giudice ad Amici di Maria De Filippi nel 2020 e ha condotto Striscia la Notizia con Alessandro Siani nel 2021.

Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice italo-spagnola - © Profilo Instagram

La vita privata: Rossano Laurini e il figlio Isal

La storia sentimentale di Vanessa ha inizi complicati. Ha conosciuto Rossano Laurini, imprenditore toscano e gestore di locali notturni, in una discoteca di sua proprietà. All'epoca entrambi erano impegnati con altre persone: lui era sposato con Chiara Palmieri, cara amica di Vanessa, che a sua volta frequentava il fratello di Chiara, Andrea. Nonostante la scintilla immediata, entrambi ignorarono quella prima attrazione. Anni dopo, con il matrimonio di Laurini in crisi e Vanessa di nuovo single, la storia è nata davvero. Dal loro amore, nel 2008, è nato il figlio Isal, tenuto lontano dai riflettori e cresciuto a Follonica in un ambiente riservato.

Nel 2022 Vanessa ha annunciato pubblicamente una separazione dal compagno, descrivendo quel momento come un periodo di profonda riflessione. La crisi è stata superata: la coppia ha scelto di ricominciare, consapevole dei propri limiti. Nel 2024, ospite a Verissimo, Vanessa ha parlato di Isal con orgoglio: un adolescente riservato, appassionato di musica e pianoforte, che pratica atletica e con cui ha un rapporto di grande complicità.

Il body shaming e la battaglia per l'accettazione

Negli anni in cui il suo fisico si è trasformato, Vanessa Incontrada ha subito attacchi pesanti legati al suo aspetto. Ha risposto con una delle copertine più discusse degli ultimi anni: posando nuda su Vanity Fair con la scritta "Nessuno mi può giudicare". Da allora è diventata una delle voci più autorevoli nel dibattito sul body shaming in Italia, parlando apertamente di accettazione di sé e di quanto sia tossica la pressione sugli standard estetici femminili nel mondo dello spettacolo.