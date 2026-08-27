Vanessa Incontrada torna su Canale 5, ma stavolta dovrà risolvere un vero mistero: quando inizia Erica

Pubblicazione: 27 agosto alle 08:45

Dal 2 settembre Canale 5 accende i riflettori su Piombino, trasformando la costa toscana nel palcoscenico di una nuova avventura investigativa che mischia crime, passione e conflitti familiari. Vanessa Incontrada veste i panni di Erica Magliani in Erica - Una detective per caso, fiction in tre serate diretta da Ciro D'Emilio che promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati di gialli con una formula capace di unire suspense e dramma personale.

non è una poliziotta né un'investigatrice professionista:, abituata a inventare delitti sulla carta e decisamente impreparata a trovarsi invischiata in un'indagine vera., che dovrebbe rappresentare un viaggio alle origini e un momento di riconnessione con i luoghi dell'infanzia, si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più complicato e pericoloso. Il passato bussa alla porta con prepotenza,mai davvero sistemate e ferite che il tempo non ha rimarginato., quasi contro la sua volontà, in una ricerca della verità fatta di segreti rimasti sepolti troppo a lungo.

Eppure proprio il suo mestiere di scrittrice diventa l'arma più affilata: anni passati a costruire trame e personaggi le hanno insegnato a osservare le persone, cogliere esitazioni, leggere tra le righe di ogni conversazione. È capace di intuire ciò che non viene detto, di scovare le contraddizioni nascoste dietro una facciata apparentemente solida. Queste doti attirano inevitabilmente l'attenzione del commissario Leonardo Carrese, interpretato da Francesco Scianna. Lui rappresenta il metodo investigativo classico, fatto di prove, deduzioni logiche e procedure consolidate. Lei porta l'istinto, la capacità di entrare nella psicologia dei sospettati come se fossero personaggi di uno dei suoi romanzi.

Due approcci opposti che generano un rapporto conflittuale e carico di tensione, destinato però a evolversi in qualcosa di più profondo. Perché nelle fiction italiane il confine tra collaborazione professionale e attrazione personale è sempre più sottile di quanto si creda. Ma l'indagine non è l'unico nodo che Erica deve sciogliere. Il ritorno a Piombino la costringe a fare i conti anche con la sorella Lucia, interpretata da Ivana Lotito. Il legame tra le due donne porta con sé un carico emotivo pesante, fatto di rancori, incomprensioni e un affetto che non è mai venuto meno nonostante tutto. Ritrovare un equilibrio con Lucia diventa importante quanto risolvere il caso che le si è parato davanti.

Il cast della serie include anche, interpreti che popolano una provincia sospesa tra il mare e le ombre del passato, dove ogni personaggio nasconde una versione diversa della verità. Perché in un thriller che si rispetti, il confine tra vittime e colpevoli. Dietro questa produzione Mediaset,, c'è una storia che ha già viaggiato parecchio prima di approdare sulle coste toscane.

Erica - Una detective per caso è infatti l'adattamento italiano dell'omonima serie francese che ha debuttato su TF1 con risultati d'ascolto notevoli: quasi quattro milioni di spettatori e uno share superiore al 22%. Un successo che ha convinto i produttori italiani a riproporre la formula per il pubblico di Canale 5. Ma la vera anima del progetto viene dalla Svezia. La fiction francese, e di conseguenza quella italiana, trae ispirazione dai romanzi dedicati a Erica Falck e Patrik Hedström scritti da Camilla Läckberg, autrice diventata un'icona del thriller scandinavo.

La scrittrice svedese, soprannominata "la regina del giallo nordico", ha venduto oltre 40 milioni di copie in più di sessanta Paesi. Il suo romanzo d'esordio, "La principessa di ghiaccio", le è valso il Grand Prix de Littérature Policière ed è stato inserito da Time Magazine tra i cento migliori thriller e mystery di tutti i tempi. La produzione francese ha costruito la propria narrazione partendo dai primi tre romanzi della saga di Läckberg, e l'adattamento italiano segue la stessa traccia, pur adattando ambientazioni e dinamiche al contesto tricolore. Non è un caso che Camilla Läckberg abbia seguito personalmente le riprese sul set italiano, portando il suo contributo e offrendo consigli durante la lavorazione.

Un coinvolgimento che sottolineae a come vengono trasportati sullo schermo, anche quando attraversano confini e culture.diventa così lo scenario di una storia checon le dinamiche dei rapporti familiari e una buona dose di romanticismo. La città toscana, con il suo mare e i suoi scorci,: la bellezza della costa si oppone alle ombre dei segreti che emergono dal passato. L'appuntamento è quindi fissato per. Tre serate per scoprire seriuscirà a risolvere i misteri che la attendono a Piombino e, soprattutto, a fare pace con il proprio passato.