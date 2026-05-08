Vedevi questo cartone animato di 26 anni fa? Il cane rosso più famoso della TV sta tornando: la nuova serie è pronta a conquistare tutti

Pubblicazione: 08 maggio alle 13:34

Il grande cane rosso che ha accompagnato l'infanzia di milioni di bambini in tutto il mondo, Clifford, avrà una nuova serie animata su PBS Kids, prevista per il 2027. L'annuncio ufficiale segna il ritorno di uno dei personaggi più iconici della letteratura per l'infanzia, basato sui libri bestseller di Norman Bridwell pubblicati da Scholastic a partire dal 1963.

La nuova serie sarà prodotta da, con un totale di. Si tratta del secondo reboot televisivo dopo quello del 2019, ma questa volta l'approccio narrativo promette di essere diverso. Come ha dichiarato, presidente e CEO di, il nuovo capitolo punterà su un tono più comico che amplificherà la scala e la giocosità di, mantenendo però quella carica emotiva e quella connessione affettiva che il pubblico ha sempre amato.

La serie originale, andata in onda dal 2000 al 2003, vedeva la partecipazione vocale di John Ritter nel ruolo del cane protagonista. Ritter, scomparso nel 2003, aveva prestato la sua voce calorosa e rassicurante a Clifford, contribuendo a rendere il personaggio ancora più amato. L'attore, noto per il suo ruolo in Three's Company e per film come Problem Child, aveva saputo infondere al grande cane rosso una personalità gentile e protettiva che ancora oggi risuona nei ricordi di chi è cresciuto con la serie.

clifford il grande cane rosso, fonte: Paramount

Il cuore narrativo della nuova produzione rimarrà fedele allo spirito originale. Clifford e la sua proprietaria, Emily Elizabeth, continueranno a risolvere problemi, stringere amicizie e affrontare piccole avventure quotidiane, con un focus educativo pensato specificamente per un pubblico prescolare. Sara DeWitt, vicepresidente senior e direttore generale di PBS Kids and Education, ha sottolineato l'importanza di dare ai bambini le competenze e gli strumenti necessari per connettersi con gli altri e costruire relazioni durature, abilità oggi più vitali che mai per prepararli al successo scolastico e nella vita.

, chief strategy officer e presidente di Scholastic Entertainment, nonché produttore esecutivo della serie, ha spiegato che il nuovo show costruirà sulleattraverso una narrazione fresca, creando nuove opportunità per il pubblico e segnando. Da quando ha riempito per la prima volta una pagina, Clifford ha conquistato il cuore di Scholastic e i suoi lettori in tutto il mondo, generando un riconoscimento globale straordinario.

Il franchise di Clifford ha conosciuto negli ultimi anni una nuova fase di espansione: nel 2021 è uscito un film live-action distribuito sia nelle sale che su Paramount+, che ha riportato il grande cane rosso sul grande schermo con una combinazione di animazione digitale e attori in carne e ossa. Il successo del film ha portato Paramount ad annunciare un sequel, anche se da allora non ci sono stati aggiornamenti concreti sul progetto. Nel frattempo, TheaterWorksUSA sta lavorando a un adattamento teatrale musicale che utilizzerà pupazzi e musiche originali composte da Sam Tsui e Casey Breves.

Clifford Il grande cane rosso, fonte: Paramount

In parallelo alla serie televisiva, è previsto anche il lancio di un videogioco dedicato a Clifford, che uscirà in concomitanza con la messa in onda degli episodi. Questa strategia multipiattaforma punta a coinvolgere i bambini attraverso diversi canali, offrendo esperienze complementari che rafforzano i messaggi educativi della serie.

La serie originale di libri di Norman Bridwell ha venduto oltre 135 milioni di copie in tutto il mondo dal 1963, dimostrando una longevità e un appeal intergenerazionale rarissimi nel panorama della letteratura per l'infanzia. Clifford non è solo un cane gigante e rosso: è un simbolo di amicizia, lealtà e gentilezza, valori semplici ma fondamentali che hanno attraversato decenni senza perdere di rilevanza.

Con l'arrivo previsto per il 2027, la nuova serie PBS Kids introduce Clifford a una generazione completamente nuova di bambini. Resta da vedere chi prenderà il posto di John Ritter nel doppiaggio, ma la promessa è quella di mantenere intatto lo spirito del personaggio originale, aggiungendo però una dose maggiore di comicità e dinamismo visivo. Per i genitori che sono cresciuti con Clifford, sarà l'occasione di condividere con i propri figli un pezzo della propria infanzia, rivisitato e aggiornato per il pubblico contemporaneo.