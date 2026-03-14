Venerdì 13, Jason torna dopo 17 anni nelle prime foto di Crystal Lake (e fanno venire i brividi)

Pubblicazione: 14 marzo alle 17:44

Dopo quasi due decenni di silenzio, uno dei franchise horror più iconici del cinema sta finalmente per tornare. L’universo di Venerdì 13 (Friday the 13th in lingua originale) torna infatti con una nuova serie televisiva intitolata Crystal Lake, e le prime immagini ufficiali diffuse dalla piattaforma Peacock hanno già riacceso l’interesse dei fan. Il ritorno è particolarmente significativo perché l’ultimo capitolo cinematografico della saga risale al reboot del 2009, lasciando la serie ferma per ben 17 anni. Ora il progetto televisivo promette di riportare sullo schermo l’atmosfera inquietante che ha reso celebre la storia del leggendario killer Jason Voorhees.

Lepubblicate offrono un primo assaggio del tono della serie. In uno degli scatti si vede un braccio che solleva un coltello insanguinato verso l’alto, richiamando immediatamente. Un’altra foto mostra invece un molo sul lagoavvolto da una, creando un’atmosfera inquietante che ricorda le ambientazioni dei primi capitoli della saga. L’ultima immagine diffusa presenta due ragazzi distesi in quella che sembra essere, una scena che richiama le situazioni tipiche del franchise in cui momenti apparentemente innocui precedono spesso eventi violenti.

La nuova produzione non sarà un semplice sequel, ma un prequel ambientato prima degli eventi che hanno reso famoso Jason. La serie racconterà infatti le origini della storia legata al lago e alla famiglia Voorhees, approfondendo personaggi e dinamiche che nei film originali erano solo accennati.

First look at A24’s ‘Friday the 13th’ prequel series ‘CRYSTAL LAKE’.



Coming soon to Peacock. pic.twitter.com/JDhLjWXJQL — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 13, 2026

Uno dei ruoli centrali sarà quello di Pamela Voorhees, madre di Jason, interpretata dall’attrice Linda Cardellini. Nella serie comparirà anche una versione giovane di Jason Voorhees, interpretata da Callum Vinson. Il cast include inoltre William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins, Gwendolyn Sundstrom, Nick Cordileone, Joy Suprano, Danielle Kotch, Christopher Denham e Phoenix Parnevik. Il progetto è guidato dal creatore Brad Caleb Kane.

Le riprese della serie si sono svolte nellanello stato del. Al momento non è stata annunciata una data di uscita precisa, ma la distribuzione è prevista nel corso del 2026.

Per comprendere l’importanza del ritorno di questo franchise è utile ricordare la sua storia. Il primo film, Friday the 13th, uscì nel 1980 e raccontava gli omicidi di alcuni animatori di un campeggio compiuti da un misterioso assassino. Nonostante le recensioni iniziali fossero piuttosto negative e il film avesse ricevuto anche due nomination ai Golden Raspberry Awards come peggior film e peggior attrice non protagonista per Betsy Palmer, il successo commerciale fu enorme: la pellicola incassò circa 60 milioni di dollari al botteghino.

Jason di Venerdì 13, fonte: Warner Bros.

Con il passare del tempo il film è stato rivalutato e oggi viene considerato uno dei titoli fondamentali per la nascita del genere slasher moderno. Dopo il successo del primo capitolo arrivò subito il sequel Friday the 13th Part 2, seguito da numerosi altri film negli anni Ottanta, tra cui Friday the 13th Part III, Friday the 13th: The Final Chapter, Friday the 13th: A New Beginning, Friday the 13th Part VI: Jason Lives, Friday the 13th Part VII: The New Blood e Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan.

Negli anni successivi la saga ha continuato a evolversi con nuovi capitoli come Jason Goes to Hell: The Final Friday, che però ottenne risultati deludenti al botteghino con circa 16 milioni di dollari di incassi. Dopo alcuni anni arrivò anche Jason X, seguito nel 2003 dal crossover Freddy vs. Jason, che vedeva lo scontro tra Jason e Freddy Krueger della saga A Nightmare on Elm Street. Il franchise venne poi rilanciato con il reboot Friday the 13th prodotto da Warner Bros., che riuscì a incassare circa 92 milioni di dollari. Nonostante il buon risultato commerciale, la saga rimase successivamente ferma per molti anni.

Ora la serie Crystal Lake rappresenta il primo vero ritorno dell’universo narrativo di Venerdì 13 dopo questo lungo periodo di pausa. Con una nuova storia ambientata prima degli eventi dei film e un team produttivo che include anche lo studio A24, il progetto punta a rilanciare uno dei personaggi più iconici dell’horror. Le prime immagini diffuse mostrano già che l’atmosfera cupa e minacciosa del lago Crystal Lake è pronta a tornare a terrorizzare il pubblico.