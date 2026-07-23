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Venezia 83: McDonagh, Herzog e il ritorno di Nanni Moretti. Tutti i film in anteprima

Annunciato il programma completo con le pellicole protagoniste dell’83 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia

di Camilla Virgili
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Festival di Venezia
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Il conto alla rovescia per l’83 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è iniziato. Dopo una lunga attesa che ha tenuto con il fiato sospeso i cinefili di tutto il mondo, il presidente Pietrangelo Buttafuoco e il direttore artistico Alberto Barbera hanno svelato il programma della mostra cinematografica di quest’anno. L’annuncio è avvenuto oggi Giovedì 23 Luglio, in una diretta YouTube nel canale ufficiale della Biennale. Nei giorni antecedenti erano stati svelati i primi due titoli protagonisti del festival, nonché i film di apertura e chiusura: Ink di Danny Boyle e Dio Ride di Giovanni Veronesi.

L’83 edizione del Festival del cinema di Venezia si terrà dal 2 al 12 settembre 2026. A condurre le serate di apertura e chiusura della mostra saranno: l’attrice e regista Greta Scarano e l’attore Nicolas Mapuas. A decretare i vincitori delle categorie della sezione in Concorso sarà una giuria d’eccezione, guidata dalla regista e attrice Maggie Gyllenhaal. Tra titoli confermati e piccole sorprese, ecco a voi il programma completo dell’83 Mostra cinematografica di Venezia.

In Concorso

Wild Horse Nine di Martin McDonagh, fonte: Walt Disney Pictures

  • Ink di Danny Boyle

  • Company di Casey Affleck

  • A bit of light di Ali Asgari

  • Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis

  • Un bon petit soldat di Stephane Brizé

  • Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis

  • Woman Unknown di May el-Toukhy

  • Bucking Fastard di Werner Herzog

  • 15/18 (A Place to Heal) di Cedric Kahn

  • Dau di Ilya Khrzhanovsky

  • Look Back di Hirokazu Koreeda

  • Possible Love di Lee Chang-dong

  • Wild Horse Nine di Martin McDonagh

  • Succederà questa notte di Nanni Moretti

  • Primetime di Lance Oppenheim

  • The Echo Chamber di Andrea Pallaoro

  • Un Peu Avant Minuit di Nicolas Pariser

  • L'estranea di Paolo Strippoli

  • Mr Nelson, did you kill people? di Shinya Tsukamoto

  • Bunker di Florian Zeller

    Proiezione Speciale (Fuori Concorso)

Una scena del film di Mario Martone Scherzetto, fonte: 01 Distribution

  • Peccato di Valerio Vestoso

  • Flesh Impact di Maggie Gyllenhaal

  • Wild Asparagus di Avi Mograbi

  • They're Here di Laura Poitras e Rachel Mueller

  • Juso per ferie di Karen Di Porto

  • The Pervert's Guide to Utopias di Sophie Fiennes

  • Joie De Vivre di Luca Guadagnino

  • Intermission di Yonfan

  • Be Brave di Francesco Carrozzini

  • What Love Builds di Russell Crowe

  • Burgundy di Michael Dweck e Gregory Kershaw

  • Musk di Alex Gibney

  • The Road to Jericho di Amos Gitai

  • Citizen Osama di Ahmed Hassouna

  • Union Town di Barbara Kopple

  • Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky

  • Letters from the Silenced Country di Andrei Kutsila

  • Biografia de Jorge Luis Borges di Mariano Llinas

  • My Undesiderable Friends: Part II - Exile di Julia Loktev

  • Boatbuilders di Luke Lorentzen

  • Imperium di Sergei Loznitsa

  • Shumei The Living Legacy of Kabuki di Takashi Miike

  • Queer Edward II di Theo Rollanson

  • Oasis: Don't Look Back in Anger di Dylan Southern e Will Lovelace

  • Dust di Tsai Ming-liang

  • Everest the other side di Elisabeth Chai Vasarhelui e Jimmy Chin

  • From Inside Out - The Architecture of Peter Zumthor di Wim Wenders

  • Dio Ride di Giovanni Veronesi

  • Nessun Dolore di Gianni Amelio

  • Let us through, dear ancestors di Lav Diaz

  • Father Joe di Berthélémy Grossman

  • Scherzetto di Mario Martone

  • Place to be di Kornel Mundruczo

  • No Paradise if you are killed by a woman di Halkawt Mustafa

  • Arrested Memory di Sabu

  • The Basics of Philosophy di Paul Schrader

  • Un Bon Avocat di Tristan Seguela

  • Jupiter di Alexandre Smia

  • Dai nostri inviati: la Rai racconta la mostra del cinema di Venezia 2001-2012 di Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatori e Nicoletta Berardi

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