Venezia 83: McDonagh, Herzog e il ritorno di Nanni Moretti. Tutti i film in anteprima

Pubblicazione: 23 luglio alle 12:56

Il conto alla rovescia per l’83 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è iniziato. Dopo una lunga attesa che ha tenuto con il fiato sospeso i cinefili di tutto il mondo, il presidente Pietrangelo Buttafuoco e il direttore artistico Alberto Barbera hanno svelato il programma della mostra cinematografica di quest’anno. L’annuncio è avvenuto oggi Giovedì 23 Luglio, in una diretta YouTube nel canale ufficiale della Biennale. Nei giorni antecedenti erano stati svelati i primi due titoli protagonisti del festival, nonché i film di apertura e chiusura: Ink di Danny Boyle e Dio Ride di Giovanni Veronesi.

In Concorso

Wild Horse Nine di Martin McDonagh, fonte: Walt Disney Pictures

Ink di Danny Boyle

Company di Casey Affleck

A bit of light di Ali Asgari

Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis

Un bon petit soldat di Stephane Brizé

Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis

Woman Unknown di May el-Toukhy

Bucking Fastard di Werner Herzog

15/18 (A Place to Heal) di Cedric Kahn

Dau di Ilya Khrzhanovsky

Look Back di Hirokazu Koreeda

Possible Love di Lee Chang-dong

Wild Horse Nine di Martin McDonagh

Succederà questa notte di Nanni Moretti

Primetime di Lance Oppenheim

The Echo Chamber di Andrea Pallaoro

Un Peu Avant Minuit di Nicolas Pariser

L'estranea di Paolo Strippoli

Mr Nelson, did you kill people? di Shinya Tsukamoto

Bunker di Florian Zeller Proiezione Speciale (Fuori Concorso)

Una scena del film di Mario Martone Scherzetto, fonte: 01 Distribution

Peccato di Valerio Vestoso

Flesh Impact di Maggie Gyllenhaal

Wild Asparagus di Avi Mograbi

They're Here di Laura Poitras e Rachel Mueller

Juso per ferie di Karen Di Porto

The Pervert's Guide to Utopias di Sophie Fiennes

Joie De Vivre di Luca Guadagnino

Intermission di Yonfan

Be Brave di Francesco Carrozzini

What Love Builds di Russell Crowe

Burgundy di Michael Dweck e Gregory Kershaw

Musk di Alex Gibney

The Road to Jericho di Amos Gitai

Citizen Osama di Ahmed Hassouna

Union Town di Barbara Kopple

Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky

Letters from the Silenced Country di Andrei Kutsila

Biografia de Jorge Luis Borges di Mariano Llinas

My Undesiderable Friends: Part II - Exile di Julia Loktev

Boatbuilders di Luke Lorentzen

Imperium di Sergei Loznitsa

Shumei The Living Legacy of Kabuki di Takashi Miike

Queer Edward II di Theo Rollanson

Oasis: Don't Look Back in Anger di Dylan Southern e Will Lovelace

Dust di Tsai Ming-liang

Everest the other side di Elisabeth Chai Vasarhelui e Jimmy Chin

From Inside Out - The Architecture of Peter Zumthor di Wim Wenders

Dio Ride di Giovanni Veronesi

Nessun Dolore di Gianni Amelio

Let us through, dear ancestors di Lav Diaz

Father Joe di Berthélémy Grossman

Scherzetto di Mario Martone

Place to be di Kornel Mundruczo

No Paradise if you are killed by a woman di Halkawt Mustafa

Arrested Memory di Sabu

The Basics of Philosophy di Paul Schrader

Un Bon Avocat di Tristan Seguela

Jupiter di Alexandre Smia

Dai nostri inviati: la Rai racconta la mostra del cinema di Venezia 2001-2012 di Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatori e Nicoletta Berardi

A condurre le serate di apertura e chiusura della mostra saranno: l’attrice e registae l’attore. A decretare i vincitori delle categorie della sezione in Concorso sarà una giuria d’eccezione, guidataTra titoli confermati e piccole sorprese, ecco a voi il programma completo