Venezia 83: McDonagh, Herzog e il ritorno di Nanni Moretti. Tutti i film in anteprima
Annunciato il programma completo con le pellicole protagoniste dell’83 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia
Il conto alla rovescia per l’83 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è iniziato. Dopo una lunga attesa che ha tenuto con il fiato sospeso i cinefili di tutto il mondo, il presidente Pietrangelo Buttafuoco e il direttore artistico Alberto Barbera hanno svelato il programma della mostra cinematografica di quest’anno. L’annuncio è avvenuto oggi Giovedì 23 Luglio, in una diretta YouTube nel canale ufficiale della Biennale. Nei giorni antecedenti erano stati svelati i primi due titoli protagonisti del festival, nonché i film di apertura e chiusura: Ink di Danny Boyle e Dio Ride di Giovanni Veronesi.L’83 edizione del Festival del cinema di Venezia si terrà dal 2 al 12 settembre 2026. A condurre le serate di apertura e chiusura della mostra saranno: l’attrice e regista Greta Scarano e l’attore Nicolas Mapuas. A decretare i vincitori delle categorie della sezione in Concorso sarà una giuria d’eccezione, guidata dalla regista e attrice Maggie Gyllenhaal. Tra titoli confermati e piccole sorprese, ecco a voi il programma completo dell’83 Mostra cinematografica di Venezia.
In Concorso
Ink di Danny Boyle
Company di Casey Affleck
A bit of light di Ali Asgari
Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis
Un bon petit soldat di Stephane Brizé
Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis
Woman Unknown di May el-Toukhy
Bucking Fastard di Werner Herzog
15/18 (A Place to Heal) di Cedric Kahn
Dau di Ilya Khrzhanovsky
Look Back di Hirokazu Koreeda
Possible Love di Lee Chang-dong
Wild Horse Nine di Martin McDonagh
Succederà questa notte di Nanni Moretti
Primetime di Lance Oppenheim
The Echo Chamber di Andrea Pallaoro
Un Peu Avant Minuit di Nicolas Pariser
L'estranea di Paolo Strippoli
Mr Nelson, did you kill people? di Shinya Tsukamoto
Bunker di Florian Zeller
Proiezione Speciale (Fuori Concorso)
Peccato di Valerio Vestoso
Flesh Impact di Maggie Gyllenhaal
Wild Asparagus di Avi Mograbi
They're Here di Laura Poitras e Rachel Mueller
Juso per ferie di Karen Di Porto
The Pervert's Guide to Utopias di Sophie Fiennes
Joie De Vivre di Luca Guadagnino
Intermission di Yonfan
Be Brave di Francesco Carrozzini
What Love Builds di Russell Crowe
Burgundy di Michael Dweck e Gregory Kershaw
Musk di Alex Gibney
The Road to Jericho di Amos Gitai
Citizen Osama di Ahmed Hassouna
Union Town di Barbara Kopple
Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky
Letters from the Silenced Country di Andrei Kutsila
Biografia de Jorge Luis Borges di Mariano Llinas
My Undesiderable Friends: Part II - Exile di Julia Loktev
Boatbuilders di Luke Lorentzen
Imperium di Sergei Loznitsa
Shumei The Living Legacy of Kabuki di Takashi Miike
Queer Edward II di Theo Rollanson
Oasis: Don't Look Back in Anger di Dylan Southern e Will Lovelace
Dust di Tsai Ming-liang
Everest the other side di Elisabeth Chai Vasarhelui e Jimmy Chin
From Inside Out - The Architecture of Peter Zumthor di Wim Wenders
Dio Ride di Giovanni Veronesi
Nessun Dolore di Gianni Amelio
Let us through, dear ancestors di Lav Diaz
Father Joe di Berthélémy Grossman
Scherzetto di Mario Martone
Place to be di Kornel Mundruczo
No Paradise if you are killed by a woman di Halkawt Mustafa
Arrested Memory di Sabu
The Basics of Philosophy di Paul Schrader
Un Bon Avocat di Tristan Seguela
Jupiter di Alexandre Smia
Dai nostri inviati: la Rai racconta la mostra del cinema di Venezia 2001-2012 di Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatori e Nicoletta Berardi