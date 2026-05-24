Vent'anni di inganni e un colpo di scena iconico: stasera in TV, il cult di Vittorio De Sica con il duo Loren-Mastroianni

Pubblicazione: 24 maggio alle 10:00

C'è un momento nella storia del cinema italiano in cui tutto si allinea perfettamente: il regista giusto, gli attori giusti, la storia giusta. Matrimonio all'italiana rappresenta proprio quell'alchimia irripetibile che ha attraversato sessant'anni senza perdere un grammo della sua potenza emotiva. Diretto da Vittorio De Sica nel 1964, il film rappresenta uno dei vertici assoluti della commedia all'italiana, quel genere unico che sa far ridere e commuovere nella stessa scena, che trasforma il dramma sociale in intrattenimento popolare senza mai banalizzare. L'appuntamento è per stasera, su Rai Movie, alle 21.10.



La storia prende le mosse durante la Seconda Guerra Mondiale, tra i bombardamenti che devastano Napoli. È qui che Domenico Soriano, cinico uomo d'affari pasticciere interpretato da un Marcello Mastroianni in stato di grazia, incontra Filumena Marturano. Lei è Sophia Loren, giovane ragazza di campagna con un passato da prostituta, una di quelle donne che la guerra ha costretto a vendere il proprio corpo per sopravvivere. Quello che nasce tra loro non è amore, almeno non all'inizio: è un accordo, una relazione di convenienza che si protrae per oltre vent'anni.



Ma Filumena ama Domenico. Lo ama con quella disperazione tutta napoletana, con quella capacità di resistere all'umiliazione che solo chi ha conosciuto il fondo può permettersi. Per vent'anni resta al suo fianco come amante, mai come moglie, sempre nell'ombra, sempre pronta a farsi da parte quando lui decide di corteggiare altre donne. Domenico, dal canto suo, non prende mai sul serio la loro relazione: Filumena è la donna di casa, quella che c'è sempre, ma non è la donna da sposare. Per lui, il passato di lei è una macchia indelebile.

La svolta arriva quando Filumena, stanca di aspettare un riconoscimento che non arriverà mai, decide di giocare la carta più estrema: finge di essere in punto di morte. È un inganno teatrale, degno della migliore tradizione napoletana, dove l'astuzia diventa arma di sopravvivenza. Domenico, colto dal rimorso e forse da un affetto più profondo di quanto voglia ammettere, acconsente a sposarla sul letto di morte. Ma quando scopre la truffa, la reazione è violenta: annulla il matrimonio, si sente tradito, umiliato.



È a questo punto che Filumena rivela la sua verità più sconvolgente, quella che cambierà per sempre le carte in tavola e costringerà Domenico a fare i conti con se stesso e con vent'anni di egoismo mascherato da cinismo. La donna ha tre figli, uno dei quali dello stesso Domenico, ai quali vuole garantire il cognome Soriano. Il colpo di scena rappresenta uno dei momenti più potenti del cinema italiano, un finale che ribalta prospettive e giudizi morali.



La sceneggiatura, tratta dalla commedia teatrale di Eduardo De Filippo, mantiene tutta la forza drammaturgica dell'originale, quella capacità di scavare nell'animo umano senza mai perdere il ritmo della commedia. De Sica orchestra il tutto con la maestria che gli è propria, alternando momenti di grande comicità a scene di pura intensità emotiva. La Napoli che emerge dal film è quella autentica, popolare, con le sue contraddizioni, il suo vitalismo, la sua capacità di trasformare il dolore in resilienza.

Sophia Loren offre una delle interpretazioni più complete della sua carriera, tanto che l'Academy la candidò all'Oscar come miglior attrice protagonista. Il suo volto, che passa dalla giovinezza spensierata alla maturità disillusa, racconta una storia nella storia: quella di migliaia di donne italiane del dopoguerra, costrette a sopravvivere in un mondo di uomini, a negoziare la propria dignità centimetro per centimetro. Mastroianni, già amico della Loren nella vita reale dopo precedenti collaborazioni, costruisce un Domenico sfaccettato: dongiovanni ma non cattivo, egoista ma non privo di umanità, un uomo figlio del suo tempo e della sua classe sociale.



Il film ottenne anche la nomination come miglior film straniero agli Oscar del 1965 e fu presentato al Festival Internazionale del Cinema di Mosca quello stesso anno, confermando la sua valenza non solo nazionale ma internazionale. La coppia Loren-Mastroianni, già rodata in altre produzioni, qui raggiunge una sintonia interpretativa che trascende la recitazione: i loro sguardi, i silenzi, le mezze parole creano un sottotesto emotivo densissimo.



Matrimonio all'italiana è un film che parla di dignità femminile in un'epoca in cui questo tema non era certo in cima all'agenda culturale, che affronta il pregiudizio sociale senza moralismi, che mostra come l'amore possa convivere con la manipolazione, l'affetto con l'interesse, la tenerezza con il calcolo. In fondo, Filumena non è una santa: è una donna che usa le armi che ha a disposizione per ottenere ciò che ritiene giusto. E forse è proprio questo a renderla così moderna, così lontana dagli stereotipi della vittima passiva.