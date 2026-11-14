Verissimo, gli ospiti di sabato e domenica su Canale 5: in studio Serena Autieri e Lorella Cuccarini

Pubblicazione: 14 novembre alle 11:28

Il fine settimana televisivo di Canale 5 si accende con un nuovo, imperdibile doppio appuntamento con Verissimo, il celebre talk show del pomeriggio condotto con grande empatia e professionalità da Silvia Toffanin. Anche in questo weekend, il salotto televisivo più amato dal pubblico italiano regalerà momenti di grande spettacolo, interviste esclusive a personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, ma anche profonde pagine di attualità, riflessione e commoventi tributi alla storia del giornalismo nostrano.

La puntata del sabato si apre con un mix perfetto di leggerezza e contenuti intensi. Tra i protagonisti più attesi della prima giornata figura l'amatissimasuccesso teatrale e il suo impegno nel travolgente musical Moulin Rouge, attualmente in scena a Milano. Spazio poi ai riflettori puntati sulla vita privata e professionalecon i suoi seguiti programmi Ore 11 e Verità nascoste, che per la prima volta si racconterà in studio in un'inedita e speciale intervista di coppia insieme alla moglie Sara Venturi.

Il pomeriggio di Canale 5 proseguirà tra sorrisi ed emozioni grazie alla solarità di Benedicta Boccoli. Subito dopo, la nota coreografa Veronica Peparini tornerà a condividere la sua disavventura recente, parlando apertamente della subdola truffa telefonica di cui è rimasta vittima nei giorni scorsi, un argomento di grande pubblica utilità. Non mancherà inoltre un focus sul percorso artistico, fatto di talento e sacrifici, del ballerino e coreografo Umberto Gaudino.

La pagina più emozionante e toccante della puntata sarà tuttavia dedicata alla memoria di Toni Capuozzo, il grande giornalista, inviato di guerra e intellettuale di straordinaria sensibilità, scomparso all'età di 77 anni. Per rendere omaggio alla sua figura e alla sua eredità professionale, il programma riproporrà la sua ultima e intensa intervista concessa proprio a Silvia Toffanin nel corso del mese di maggio. La puntata domenicale di Verissimo riserverà grandi sorprese, a partire dalla programmazione: eccezionalmente, il talk show prenderà il via nel tardo pomeriggio, subito al termine delle ATP Finals.

Regina indiscussa. La celebre showgirl, cantante e amata professoressa di Amici si svelerà in una lunga e intima chiacchierata con la padrona di casa, celebrando traguardi eccezionali come i suoi quarant'anni di carriera nello spettacolo e i trentacinque anni di matrimonio. A seguire, lo studio di Canale 5 accoglierà una delle testimonianze più forti e toccanti della stagione televisiva.

Silvia Toffanin ospiterà Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, tra i coraggiosi ragazzi rimasti coinvolti nel tragico rogo di Crans-Montana. I giovani ripercorreranno la loro incredibile storia di sopravvivenza, resilienza e rinascita in occasione dell'uscita del loro libro autobiografico intitolato "Quando finisce la notte". Un fine settimana televisivo di altissimo livello, capace di unire l'intrattenimento più brillante alle storie umane più profonde, confermando ancora una volta il format di Canale 5 come punto di riferimento assoluto del weekend.