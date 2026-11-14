Verissimo, gli ospiti di sabato e domenica su Canale 5: in studio Serena Autieri e Lorella Cuccarini
Tutti gli ospiti, le interviste e le anticipazioni del weekend di Verissimo: da Serena Autieri a Lorella Cuccarini, ma anche Milo Infante e Veronica Peparini.
Il fine settimana televisivo di Canale 5 si accende con un nuovo, imperdibile doppio appuntamento con Verissimo, il celebre talk show del pomeriggio condotto con grande empatia e professionalità da Silvia Toffanin. Anche in questo weekend, il salotto televisivo più amato dal pubblico italiano regalerà momenti di grande spettacolo, interviste esclusive a personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, ma anche profonde pagine di attualità, riflessione e commoventi tributi alla storia del giornalismo nostrano.
Il pomeriggio di Canale 5 proseguirà tra sorrisi ed emozioni grazie alla solarità di Benedicta Boccoli. Subito dopo, la nota coreografa Veronica Peparini tornerà a condividere la sua disavventura recente, parlando apertamente della subdola truffa telefonica di cui è rimasta vittima nei giorni scorsi, un argomento di grande pubblica utilità. Non mancherà inoltre un focus sul percorso artistico, fatto di talento e sacrifici, del ballerino e coreografo Umberto Gaudino.
La pagina più emozionante e toccante della puntata sarà tuttavia dedicata alla memoria di Toni Capuozzo, il grande giornalista, inviato di guerra e intellettuale di straordinaria sensibilità, scomparso all'età di 77 anni. Per rendere omaggio alla sua figura e alla sua eredità professionale, il programma riproporrà la sua ultima e intensa intervista concessa proprio a Silvia Toffanin nel corso del mese di maggio. La puntata domenicale di Verissimo riserverà grandi sorprese, a partire dalla programmazione: eccezionalmente, il talk show prenderà il via nel tardo pomeriggio, subito al termine delle ATP Finals.
Silvia Toffanin ospiterà Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, tra i coraggiosi ragazzi rimasti coinvolti nel tragico rogo di Crans-Montana. I giovani ripercorreranno la loro incredibile storia di sopravvivenza, resilienza e rinascita in occasione dell'uscita del loro libro autobiografico intitolato "Quando finisce la notte". Un fine settimana televisivo di altissimo livello, capace di unire l'intrattenimento più brillante alle storie umane più profonde, confermando ancora una volta il format di Canale 5 come punto di riferimento assoluto del weekend.