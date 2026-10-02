Verissimo, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio sul caso Garlasco da Silvia Toffanin

Pubblicazione: 02 ottobre alle 13:09

Il celebre salotto di Canale 5 si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più delicati e intensi della stagione televisiva. Nello studio di Verissimo, condotto come sempre con grande empatia da Silvia Toffanin, riflettori puntati su una delle pagine più drammatiche della cronaca nera italiana. Dopo il grande clamore suscitato nelle scorse settimane da altre interviste-chiave, il programma pomeridiano di Mediaset accoglierà per la prima volta i genitori di Chiara Poggi.

Una scelta editoriale forte, che sposta l'asse del racconto televisivo: non più avvocati, criminologi o esperti di tribunali, ma il dolore e la voce di chi quella tragedia l'ha vissuta sulla propria pelle. Dal 13 agosto 2007, giorno del terribile omicidio avvenuto nel Pavese, la vita della famiglia Poggi è cambiata per sempre.per rompere il silenzio, tornando a parlare pubblicamente in un momento in cui il caso Garlasco è tornato prepotentemente al centro del dibattito mediatico e giudiziario, tra nuovi elementi, polemiche e la continua ricerca di una verità definitiva.

La presenza dei genitori di Chiara Poggi nello studio di Canale 5 promettersi di catalizzare l'attenzione del pubblico di Smash TV e degli appassionati di approfondimento. Non è la prima volta che il rotocalco del weekend affronta i nodi irrisolti di questa vicenda: basti pensare all'ospitata, avvenuta nella scorsa edizione, di Andrea Sempio, o alle recenti discussioni che continuano ad accendere i social network e i salotti televisivi concorrenti. Tuttavia, l'intervista ai coniugi Poggi assume un valore profondamente diverso, focalizzandosi sul dramma umano di una famiglia che non ha mai smesso di chiedere giustizia per la figlia.

Come reagiranno i telespettatori di fronte a questo intenso blocco di cronaca e costume? L'appuntamento con Verissimo si conferma imperdibile per chi segue le dinamiche del piccolo schermo e i casi che continuano a segnare la storia della televisione e dell'attualità italiana. L'intervista esclusiva promette scintille in termini di ascolti e si candida a essere uno degli argomenti più commentati della settimana sui social e sui blog di settore.

Nel corso delle puntate del sabato e della domenica, Silvia Toffanin accoglierà in studio volti amatissimi dal pubblico: tra questi il conduttore