Pubblicazione: 21 novembre alle 12:17

Il salotto televisivo di Verissimo si prepara ad accogliere un ospite internazionale di assoluto rilievo. Per la prima volta nella storia della televisione italiana, il conte Charles Spencer, fratello minore dell'indimenticabile Principessa del Galles, si racconterà in un'intervista esclusiva davanti alle telecamere di Canale 5. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle vicende legate alla famiglia reale britannica e per chiunque voglia riscoprire il lato più intimo e autentico di Lady Diana, lontano dai riflettori e dal protocollo di corte.

A quasi tre decenni dalla tragica notte del 31 agosto 1997 a Parigi, il mito di Lady D continua a esercitare un fascino magnetico su intere generazioni. Nel corso della chiacchieratae profondamente familiare sulla donna che il mondo intero ha amato come la "Principessa del popolo", ma che per lui era semplicemente la sorella maggiore. Nato nel 1964, scrittore, giornalista e nono conte Spencer, l'uomo è rimasto nella memoria collettiva anche per il toccante ed emozionante discorso funebre pronunciato il 6 settembre 1997 nell'Abbazia di Westminster, davanti ai reali e a milioni di telespettatori collegati in mondovisione.

L'ospitata televisiva sarà l'occasione per ripercorrere le tappe fondamentali del loro legame. Separati da soli tre anni di età, Diana e Charles sono cresciuti insieme nella storica tenuta di famiglia ad Althorp, condividendo le gioie dell'infanzia ma anche il trauma della separazione dei genitori, un evento che segnò profondamente entrambi. Un rapporto viscerale fatto di grande complicità, pur non privo di momenti complessi e incomprensioni negli anni precedenti la scomparsa della Principessa.

Fu proprio il conte a voler proteggere la sorella anche dopo la morte, scegliendo di farla riposare su una suggestiva e riservata isola al centro di un lago all'interno della tenuta di Althorp, lontano dall'assalto mediatico che l'aveva perseguitata in vita. Durante l'intervista si parlerà inoltre del suo recente successo editoriale, il libro bestseller "Canto del cigno. Diana, mia sorella", un'opera che ha riacceso il dibattito nel Regno Unito restituendo un ritratto inedito e privo di filtri della Principessa, in vista del trentesimo anniversario della sua morte nel 2027.

L'appuntamento con questa esclusiva televisivaall'interno della nuova puntata di Verissimo. Per chi non riuscisse a seguire la diretta pomeridiana in televisione, l'intera puntata e l'intervista integrale al fratello di Lady Diana saranno disponibili gratuitamente in streaming on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.