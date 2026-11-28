Pubblicazione: 28 novembre alle 11:22

Il salotto televisivo più seguito del fine settimana torna a riaprire le sue porte su Canale 5 con un doppio appuntamento ricco di racconti intimi, volti amatissimi delle fiction e storie di grande attualità. Silvia Toffanin è pronta a guidare il pubblico di Verissimo nelle puntate di sabato 28 novembre, in onda a partire dalle 16:30, e di domenica 29 novembre, con inizio fissato alle 15:45. Un parterre variegato che mescola l'intrattenimento puro alla cronaca e alle imprese scientifiche.

L'appuntamento del sabato pomeriggio si apre all'insegna dellaPer la prima volta in televisione, la contessa ripercorrerà i ricordi più belli legati all'amata madre Patrizia De Blanck, scomparsa lo scorso febbraio, regalando al pubblico un ritratto inedito e profondamente affettuoso. Grande spazio sarà dedicato anche agli appassionati delle serie televisive targate Mediaset. Direttamente dal set della soap turcaamatissimo dal pubblico italiano per la sua interpretazione del personaggio di Caner.

Accanto a lui ci sarà spazio per la serialità nostrana con Rodrigo Guirao: l'attore argentino, protagonista insieme a Francesca Chillemi della terza stagione di Viola come il mare, si racconterà tra carriera e vita privata. Il parterre del sabato si completa con la grinta dello sport e la leggerezza dello spettacolo: Clemente Russo, il campione di pugilato, soprannominato Tatanka, parlerà dell'emozione del suo clamoroso ritorno sul ring avvenuto sabato scorso, a ben cinque anni dal ritiro ufficiale. Poi Orietta Berti e Stefania Orlando condivideranno aneddoti personali: la cantante emiliana che presenterà anche la sua nuova veste di scrittrice.

La puntata domenicale alzerà letteralmente lo sguardo verso le stelle. Per la prima volta negli studi di Verissimo sarà ospite l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, recentemente scelto dalla NASA come pilota per la storica missione lunare Artemis III prevista per il 2027. Non mancheranno momenti di grande complicità femminile e leggerezza grazie a Sabrina Salerno e Mietta, protagoniste di un'intervista doppia che celebrerà oltre trent'anni di sincera amicizia. In studio arriveranno inoltre l'incontenibile Cristiano Malgioglio e Paola Caruso, pronti a mettersi a nudo davanti alle telecamere.

La chiusura della puntata sarà infine dedicata all'approfondimento e alla riflessione. La criminologapresenterà il suo nuovo libroemotiva accompagnerà la testimonianza di Izabela e Giorgio Manili. I genitori di Viktoria, la quindicenne che aveva chiesto di essere chiamata Michael e che si è tolta la vita a Roma lo scorso 11 novembre, condivideranno in studio il loro dolore per sensibilizzare l'opinione pubblica.