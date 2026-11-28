Verissimo, weekend di emozioni su Canale 5: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin il 28 e 29 novembre
Tutte le anticipazioni e gli ospiti di Verissimo per sabato 28 e domenica 29 novembre 2026: da Giada De Blanck e Barış Aytaç fino a Luca Parmitano.
Il salotto televisivo più seguito del fine settimana torna a riaprire le sue porte su Canale 5 con un doppio appuntamento ricco di racconti intimi, volti amatissimi delle fiction e storie di grande attualità. Silvia Toffanin è pronta a guidare il pubblico di Verissimo nelle puntate di sabato 28 novembre, in onda a partire dalle 16:30, e di domenica 29 novembre, con inizio fissato alle 15:45. Un parterre variegato che mescola l'intrattenimento puro alla cronaca e alle imprese scientifiche.
Accanto a lui ci sarà spazio per la serialità nostrana con Rodrigo Guirao: l'attore argentino, protagonista insieme a Francesca Chillemi della terza stagione di Viola come il mare, si racconterà tra carriera e vita privata. Il parterre del sabato si completa con la grinta dello sport e la leggerezza dello spettacolo: Clemente Russo, il campione di pugilato, soprannominato Tatanka, parlerà dell'emozione del suo clamoroso ritorno sul ring avvenuto sabato scorso, a ben cinque anni dal ritiro ufficiale. Poi Orietta Berti e Stefania Orlando condivideranno aneddoti personali: la cantante emiliana che presenterà anche la sua nuova veste di scrittrice.
La puntata domenicale alzerà letteralmente lo sguardo verso le stelle. Per la prima volta negli studi di Verissimo sarà ospite l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, recentemente scelto dalla NASA come pilota per la storica missione lunare Artemis III prevista per il 2027. Non mancheranno momenti di grande complicità femminile e leggerezza grazie a Sabrina Salerno e Mietta, protagoniste di un'intervista doppia che celebrerà oltre trent'anni di sincera amicizia. In studio arriveranno inoltre l'incontenibile Cristiano Malgioglio e Paola Caruso, pronti a mettersi a nudo davanti alle telecamere.