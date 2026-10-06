VHS Disney, alcune possono davvero valere una fortuna? Ecco quali cercare in soffitta

Pubblicazione: 06 ottobre alle 14:02

C’è chi le conserva ancora in una libreria, chi le ha dimenticate in soffitta e chi, dopo aver sentito parlare di videocassette vendute a cifre incredibili, ha iniziato a chiedersi se quel vecchio nastro Disney possa nascondere un piccolo tesoro. Le VHS dei Classici Disney sono diventate nel tempo veri oggetti dei ricordi dei Millennials e non solo, ma il loro valore sul mercato del collezionismo è molto più articolato di quanto raccontino alcune leggende circolate online.

La prima cosa da sapere è che. Molti titoli furono infatti distribuiti in quantità enormi, rendendo le copie comuni facilmente reperibili ancora oggi. È il caso, per esempio, di Il Re Leone, uno dei film Disney più diffusi in videocassetta negli anni Novanta: possedere una copia della prima distribuzione non significa automaticamente avere tra le mani un pezzo raro.

A fare la differenza sono soprattutto edizione, anno di pubblicazione, condizioni e rarità. Nel mercato italiano, una particolare attenzione è rivolta ad alcune videocassette distribuite negli anni Ottanta, quando il mercato dell'home video Disney era ancora molto diverso da quello che sarebbe arrivato negli anni successivi. Tra gli esemplari più interessanti si trovano alcune edizioni Neon Mickey ed Ecovideo, legate a titoli amatissimi come Dumbo, Pinocchio, Bambi e Robin Hood. Le copie appartenenti a determinate tirature, soprattutto se ben conservate, possono arrivare a quotazioni nell'ordine di alcune decine di euro e, nei casi più interessanti, avvicinarsi agli 80 euro.

Per riconoscerle bisogna osservare attentamente la confezione. Esistono infatti differenti tipologie di custodie, comprese quelle rigide di grandi dimensioni, conosciute dai collezionisti come Bookbox, e versioni più compatte in plastica. Anche piccoli dettagli sulla confezione possono aiutare a identificare una determinata edizione.

Una delle domande che molti si pongono è: una VHS sigillata vale sempre di più? Non necessariamente, anche se una videocassetta ancora sigillata può attirare maggiormente l'interesse dei collezionisti. Una prima edizione rimasta nella confezione originale può raggiungere, in determinate condizioni,, mentre per molti titoli più comuni le cifre sono decisamente inferiori.

Il fatto che una VHS sia ancora incellophanata rappresenta certamente un elemento interessante, ma non è una garanzia assoluta di conservazione perfetta. Dopo trent'anni o più, infatti, anche un nastro rimasto apparentemente intatto può aver subito gli effetti dell'umidità, del calore o di una conservazione non adeguata. Tra le videocassette Disney sigillate che possono suscitare interesse ci sono alcune edizioni di Il Re Leone, Aladdin e La Bella e la Bestia, per le quali in determinati casi il prezzo può superare la soglia dei 100 euro. Non bisogna però confondere una quotazione possibile con un valore garantito: nel collezionismo il prezzo dipende sempre dall'incontro tra rarità e domanda.

Un capitolo a parte riguarda i cofanetti Disney. Negli anni Ottanta e Novanta alcune confezioni speciali venivano realizzate in quantità molto più contenute rispetto alle normali videocassette destinate alla grande distribuzione. Il loro interesse non dipendeva soltanto dal film. All'interno potevano esserci poster, libri, spille, litografie e altri materiali destinati ai fan, talvolta accompagnati anche dalla colonna sonora.

È proprio la completezza a diventare fondamentale. Un cofanetto privo di alcuni degli elementi originali perde infatti parte del suo interesse collezionistico. Tra quelli che possono attirare l'attenzione degli appassionati figurano alcune edizioni dedicate a. Per gli esemplari completi e ben conservati si possono raggiungere cifre nell'ordine delle diverse decine di euro, con valori che possono arrivare indicativamente a 70-80 euro.

E le VHS Disney più comuni? Qui arriva la sorpresa meno piacevole per chi spera di avere un tesoro nascosto in soffitta. Una normale VHS Disney usata, anche se appartenente a un film celeberrimo, generalmente non ha un valore elevato. Per molti Classici Disney comuni, il prezzo sul mercato dell'usato può rimanere intorno a pochi euro. Alcune produzioni televisive o serie meno facilmente reperibili possono invece avere una domanda leggermente superiore: è il caso di titoli legati a Cip e Ciop Agenti Speciali, DuckTales, TaleSpin o Darkwing Duck, che in determinate condizioni possono arrivare a qualche euro in più.

Il principio è quello tipico del collezionismo: non è necessariamente il film più famoso a essere il più prezioso. Se un titolo è stato prodotto e venduto in milioni di copie, la sua fama non basta a renderlo raro. Da anni circolano annunci relativi a videocassette Disney proposte online per migliaia o addirittura decine di migliaia di euro. Ma un prezzo richiesto da un venditore non equivale al prezzo realmente pagato da un collezionista. È una distinzione fondamentale. Un annuncio su un marketplace può riportare qualsiasi cifra, ma per stabilire una vera quotazione bisogna guardare alle vendite effettivamente concluse, non alle richieste rimaste senza acquirenti.

La vera caccia al tesoro, semmai, consiste nel riconoscere. Prima di mettere in vendita la vecchia VHS trovata tra le cose messe da parte, dunque, conviene controllare attentamente anno, marchio, custodia, eventuali bollini, condizioni del nastro e soprattutto l'edizione precisa.