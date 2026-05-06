Vi piacciono i film action con tante esplosioni? Questo cult torna stasera in tv: ecco perché dargli una possibilità

Pubblicazione: 06 maggio alle 08:00

Nel 1992, quando Richard Donner confezionò il terzo capitolo della saga di Arma letale, il pubblico globale rispose con un entusiasmo che superò ogni previsione. Con 320 milioni di dollari di incasso mondiale, Arma letale 3 non solo si affermò come il capitolo di maggior successo della serie, ma divenne anche il quinto film più redditizio dell'intero anno. Un risultato straordinario che consolidò definitivamente lo status di icone pop di Mel Gibson e Danny Glover, trasformando quella che era nata come una serie poliziesca in un fenomeno culturale capace di mescolare azione esplosiva e commedia brillante. Se non l'avete ancora visto, oppure volete vederlo per l'ennesima volta, il film è in programma questa sera, mercoledì 6 Maggio 2026, su Canale 27 dalle ore 21:10.

La trama riprende le vicende del duo più amato del buddy cop movie,, proprio quando quest'ultimo si prepara ad andare in pensione. Mancano appena otto giorni al tanto agognato ritiro quando un intervento maldestro. La conseguenza è immediata: degradazione e assegnazione alla direzione del traffico. Ma per chi conosce i due detective, è evidente che

Durante il noioso compito di gestire la viabilità, assistono a una tentata rapina a un furgone portavalori. Grazie all'esperienza accumulata in anni di servizio, arrestano Billy Phelps, uno dei malviventi, scoprendo nella sua pistola una pallottola in grado di perforare i giubbotti antiproiettile. Un dettaglio apparentemente secondario che si rivelerà la chiave di un'indagine ben più complessa.

Il contrasto caratteriale tra i due protagonisti rimane il cuore pulsante della narrazione. Roger Murtaugh è l'archetipo del poliziotto razionale, paziente e astuto, un uomo di famiglia amato e stimato da tutti. Martin Riggs, al contrario, incarna l'impulsività e l'imprevedibilità, con improvvisi attacchi di quella "follia controllata" che gli è valsa il soprannome di "arma letale". Questa dicotomia, già rodata nei precedenti capitoli, qui raggiunge una maturità narrativa che permette al film di oscillare con naturalezza tra momenti di pura tensione e sequenze esilaranti.

La regia di, veterano che aveva già dimostrato il suo talento con il Superman del 1978 e con i primi due capitoli della saga, puntò decisamente sulla spettacolarità visiva. Leai dettagli, dall'esplosione iniziale dell'edificio alle inseguimenti automobilistici mozzafiato,. Donner sapeva che il pubblico si aspettava di più a ogni nuovo capitolo, e non deluse le aspettative.

Il cast rappresenta uno degli elementi di forza indiscutibili. Mel Gibson, che aveva ottenuto la parte dopo che erano stati considerati Bruce Willis e Sylvester Stallone, conferma qui tutta la sua capacità di alternare momenti drammatici a tocchi comici. Danny Glover, con la sua presenza carismatica e rassicurante, bilancia perfettamente l'energia frenetica del partner. Non si può dimenticare poi Joe Pesci, che torna nei panni di Leo Getz, il personaggio che aveva debuttato nel secondo capitolo e che qui aggiunge ulteriori momenti di pura comicità.

Arma Letale 3, fonte: Warner Bros.

Per chi volesse riscoprire o vedere per la prima volta questo capitolo della saga, diverse piattaforme streaming offrono il film nel loro catalogo. È disponibile per il noleggio su servizi come Timvision a partire da 2,99 euro, Amazon Prime Video, Google Play Movies e Apple TV Store a 3,99 euro. Occasionalmente viene inoltre trasmesso in televisione, confermando come i classici degli anni Novanta mantengano un appeal costante presso il pubblico generalista.

A distanza di oltre trent'anni dalla sua uscita, Arma letale 3 continua a rappresentare un momento d'oro del cinema d'azione americano, un'epoca in cui le storie erano costruite attorno ai personaggi e alle loro relazioni, più che attorno agli effetti digitali. Un film che ha saputo conquistare 320 milioni di spettatori nel mondo non per caso, ma grazie a una miscela calibrata di umorismo, azione, dramma e quella indefinibile magia che solo il cinema sa creare quando tutti gli elementi si incastrano alla perfezione. Per tutti questi motivi, è impossibile non consigliare di dargli una possibilità, già questa sera su Canale