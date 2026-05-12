Un ritratto della crisi di mezza età, nella quarta e ultima stagione della serie argentina imperdibile su Netflix

Pubblicazione: 12 maggio alle 12:30

Si chiude definitivamente il capitolo di Envidiosa su Netflix: da mercoledì 29 aprile 2026 è disponibile la quarta e ultima stagione della comedy argentina che ha accompagnato gli spettatori attraverso quattro anni di disavventure sentimentali, crisi esistenziali e trasformazioni profonde. Dieci episodi finali per dire addio a Vicky, la protagonista interpretata da Griselda Siciliani, in un arco narrativo complessivo di 43 episodi distribuiti dal settembre 2024.

Creata da, la serie ha saputocostruendo un ritratto lucido e ironico delle relazioni moderne, della crisi di mezza età e della ricerca di un equilibrio tra desideri personali e aspettative sociali. Una formula che ha funzionato, evidentemente, seha scelto di rinnovare la serie per ben quattro stagioni consecutive.

La quarta stagione trova Vicky in una fase della sua vita tanto impegnativa quanto trasformativa, visto che dopo le turbolenze sentimentali delle stagioni precedenti, ha finalmente deciso di andare a convivere con Matías, il compagno con cui ha costruito una relazione più consolidata. Ma la vita di coppia, come scoprirà presto, non arriva mai da sola e raramente secondo i piani. A complicare il quadro arriva Bruno, il figlio di nove anni nato dalla precedente relazione di Matías. Il ragazzino si stabilisce in città, portando con sé non solo la sua presenza fisica ma anche quella ingombrante di Nora, la madre biologica.

Per Vicky, che ha passato tre stagioni a schivare impegni e responsabilità familiari tradizionali, questo rappresenta un confronto inevitabile con una versione inaspettata della maternità. Non si tratta della maternità idealizzata o pianificata, ma di quella composta da mediazioni, compromessi e relazioni complesse. Vicky sarà chiamata a fare i conti non solo con Bruno e Nora, ma anche con i fantasmi della propria infanzia, con modelli genitoriali mai del tutto elaborati, con l'idea stessa di cosa significhi prendersi cura di qualcuno.

Archiviata la trama, il cast della stagione finale diconferma i volti storici della serie:affiancata da. Gli episodi conclusivi possono inoltre contare sulla partecipazione speciale dia conosciuta come

Dopo un percorso iniziato anni fa con la prima ed apprezzata stagione, nella quarta Vicky dovrà finalmente accettare una verità scomoda ma liberatoria: la vera famiglia non è sempre quella che si immagina o che la società si aspetta, ma quella che si sceglie. Una sorta di cerchio narrativo che si chiude, capace di restituire alla protagonista una consapevolezza maturata attraverso errori, risate, lacrime e compromessi.

Envidiosa Stagione 4, fonte: Netflix

Envidiosa saluta dunque il catalogo Netflix dopo aver esplorato con intelligenza e ironia i temi del ruolo della donna, del matrimonio, delle aspettative sociali e della libertà di essere realmente se stessa, anche a costo di sfidare i pregiudizi degli altri. Resta da vedere se questi dieci episodi finali sapranno dare a Vicky, e al pubblico che l'ha seguita, l'agognato saluto che meritano.