Pubblicazione: 23 novembre alle 12:26

Beppe Grillo è tornato nello studio di Che tempo che fa e, come da tradizione, non ha risparmiato provocazioni. L'apparizione del 22 novembre 2026 accanto a Fabio Fazio si è trasformata in un lungo monologo che ha toccato social network, televisione generalista, informazione e vecchi compagni di viaggio politico. Ma soprattutto ha lasciato sul tavolo una battuta destinata a rimbalzare per giorni: "Se vieti i social ai minori di 16 anni, devi vietare pure Rete 4 a chi ha più di 60 anni".





La frase arriva nel pieno di un dibattito globale sui limiti d'età per l'accesso alle piattaforme digitali. L'Australia, da dicembre 2025, tiene i minori di 16 anni fuori dalle principali piattaforme social. In Italia e nel resto d'Europa la discussione è accesa,Grillo, con la consueta ironia tagliente, ha rovesciato completamente il ragionamento: il problema non sta solo nello strumento, ma nei contenuti che veicola. E se i social possono essere nocivi per i giovani, perché non applicare lo stesso principio alla televisione tradizionale e al suo pubblico più fedele, quello anziano?La stoccata a Rete 4, network storicamente associato a un pubblico maturo e a un'informazione di marca politica ben definita, non è casuale. Grillo ha spiegato il suo pensiero: "Non sappiamo se l'informazione è vera o no. Non serve più". Un affondo diretto alla capacità dei media tradizionali di manipolare, orientare, raccontare versioni parziali della realtà. Il riferimento alla rete Mediasete sulla fruizione acritica dei talk show politici, spesso accusati di essere megafoni di propaganda piuttosto che luoghi di approfondimento.La provocazione non è solo una battuta da salotto televisivo. Grillo sta mettendo a nudo un paradosso: mentre si discute di proteggere i minori dall'ecosistema digitale, si ignora completamenteLa simmetria della frase colpisce proprio perché capovolge il frame del dibattito: chi protegge gli anziani dai contenuti televisivi fuorvianti?

“L’errore deve essere o perdonato o dimenticato.” Beppe Grillo riflette sugli errori, sul perdono e sulla difficoltà di orientarsi tra le notizie, a Che Tempo Che Fa. https://t.co/yJbr9zXetM — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 22, 2026

Nel suo intervento, il fondatore del Movimento 5 Stelle ha rivendicato le origini digitali della sua creatura politica. "Noi siamo nati da una specie di tecnologia", ha detto, ricordando il ruolo del blog e delle piattaforme online nella costruzione di un'esperienza partecipativa inedita in Italia. "Si poteva scegliere e votare qualsiasi cosa col telefono e figuratevi adesso". Parole che suonano comeProprio un voto online, quello del processo costituente del 2024, ha decretato l'abolizione della figura del garante, chiudendo di fatto il ruolo istituzionale di Grillo all'interno del Movimento ora guidato da Giuseppe Conte.Parlando di Alessandro Di Battista, uscito dal M5S nel 2021,: "Io gli darei una mano domani mattina se facesse un movimento. Per me è un mio fratello minore. È anche il più bravo che abbiamo". Parole chiare, prive di ambiguità, che confermano una stima sopravvissuta alle divisioni politiche. Di Battista, figura carismatica e spesso in rotta con la linea ufficiale del Movimento, viene riconosciuto da Grillo come il migliore, quasi un erede mancato.Più articolato, e corredato dall'immancabile ironia,. L'ex capo politico, oggi rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo, viene ricordato con un misto di affetto e sarcasmo: "Anche Luigi Di Maio. Ora fa il diplomatico, è partito da un paesino. L'ho preso a 18 anni. Io voglio bene a queste persone". Poi arriva la battuta: "Solo che non so dove vive lui adesso, Luigi, penso che viva in un bidone di petrolio, quando si alza il prezzo lui esce". Un'immagine surreale che sintetizza il percorso di Di Maio: dal palco del V-day al Golfo Persico, dal populismo anti-casta alla diplomazia energetica europea.Tra i momenti più spiazzanti dell'intervento c'è stato quello dedicato all'errore e al perdono. Grillo ha detto: "Se uno fa un errore, l'errore deve essere o perdonato o dimenticato",: "Dopo risorto, non è andato alla Procura di Roma a fare un casino. È risorto e ha perdonato. C'è qualcosa che non quadra se questo presente è messo così". Il riferimento resta volutamente generico, senza nomi. Ma il passaggio, successivamente, ha alimentato discussioni sui social per il richiamo implicito a vicende personali e familiari del fondatore del Movimento 5 Stelle.







Nel corso del monologo,. "Stiamo andando indietro, le periferie non esistono più. Ancora a parlare di razzismo, fascismo. C'è l'esasperazione", ha detto. Un'Italia che non riesce a superare vecchi fantasmi e che, nel frattempo, perde pezzi. Ha raccontato anche un episodio personale: "Venivano sotto al mio cancello gente pazza". Da qui la sua interpretazione della violenza sociale, che non collega alla povertà ma a un'altra condizione: "Il problema dell'aggressività di queste persone, non sono la povertà, ma l'assoluta invisibilità. Quando non hai più niente, non puoi chiamare nessuno e diventi violento".Nel finale, Grillo ha lasciato spazio anche alla fragilità personale. "Sono quasi alla soglia degli ottant'anni. Ho sbalzi d'umore. Mi dimentico delle cose. Ho un minimo di depressione ed è normale con quello che sentiamo", ha ammesso.. La chiusura è arrivata con una battuta amara: "Saremmo tutti pazzi a non essere depressi". Un finale che riassume il tono dell'intero intervento: tra provocazione, autocritica e amarezza, Grillo ha riportato al centro temi scomodi, dal ruolo dei media alla fragilità individuale, dalla democrazia digitale all'invisibilità sociale.