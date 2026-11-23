"Vietiamo Rete 4 agli over 60": l’ultima provocazione di Beppe Grillo a Che Tempo Che Fa
Beppe Grillo provoca a Che tempo che fa: se vietare i social ai minori di 16 anni, perché non vietare Rete 4 agli over 60?
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Beppe Grillo è tornato nello studio di Che tempo che fa e, come da tradizione, non ha risparmiato provocazioni. L'apparizione del 22 novembre 2026 accanto a Fabio Fazio si è trasformata in un lungo monologo che ha toccato social network, televisione generalista, informazione e vecchi compagni di viaggio politico. Ma soprattutto ha lasciato sul tavolo una battuta destinata a rimbalzare per giorni: "Se vieti i social ai minori di 16 anni, devi vietare pure Rete 4 a chi ha più di 60 anni".
La stoccata a Rete 4, network storicamente associato a un pubblico maturo e a un'informazione di marca politica ben definita, non è casuale. Grillo ha spiegato il suo pensiero: "Non sappiamo se l'informazione è vera o no. Non serve più". Un affondo diretto alla capacità dei media tradizionali di manipolare, orientare, raccontare versioni parziali della realtà. Il riferimento alla rete Mediaset si inserisce in un discorso più ampio sulla credibilità giornalistica e sulla fruizione acritica dei talk show politici, spesso accusati di essere megafoni di propaganda piuttosto che luoghi di approfondimento.
La provocazione non è solo una battuta da salotto televisivo. Grillo sta mettendo a nudo un paradosso: mentre si discute di proteggere i minori dall'ecosistema digitale, si ignora completamente l'impatto della televisione generalista su un pubblico che, per età e abitudini, può essere altrettanto vulnerabile alla disinformazione. La simmetria della frase colpisce proprio perché capovolge il frame del dibattito: chi protegge gli anziani dai contenuti televisivi fuorvianti?
Nel suo intervento, il fondatore del Movimento 5 Stelle ha rivendicato le origini digitali della sua creatura politica. "Noi siamo nati da una specie di tecnologia", ha detto, ricordando il ruolo del blog e delle piattaforme online nella costruzione di un'esperienza partecipativa inedita in Italia. "Si poteva scegliere e votare qualsiasi cosa col telefono e figuratevi adesso". Parole che suonano come un omaggio alla democrazia digitale, ma che portano con sé un'ironia amara. Proprio un voto online, quello del processo costituente del 2024, ha decretato l'abolizione della figura del garante, chiudendo di fatto il ruolo istituzionale di Grillo all'interno del Movimento ora guidato da Giuseppe Conte.
Parlando di Alessandro Di Battista, uscito dal M5S nel 2021, Grillo ha cambiato registro, lasciando spazio all'affetto personale: "Io gli darei una mano domani mattina se facesse un movimento. Per me è un mio fratello minore. È anche il più bravo che abbiamo". Parole chiare, prive di ambiguità, che confermano una stima sopravvissuta alle divisioni politiche. Di Battista, figura carismatica e spesso in rotta con la linea ufficiale del Movimento, viene riconosciuto da Grillo come il migliore, quasi un erede mancato.
Tra i momenti più spiazzanti dell'intervento c'è stato quello dedicato all'errore e al perdono. Grillo ha detto: "Se uno fa un errore, l'errore deve essere o perdonato o dimenticato", per poi chiamare in causa nientemeno che Gesù: "Dopo risorto, non è andato alla Procura di Roma a fare un casino. È risorto e ha perdonato. C'è qualcosa che non quadra se questo presente è messo così". Il riferimento resta volutamente generico, senza nomi. Ma il passaggio, successivamente, ha alimentato discussioni sui social per il richiamo implicito a vicende personali e familiari del fondatore del Movimento 5 Stelle.
Nel finale, Grillo ha lasciato spazio anche alla fragilità personale. "Sono quasi alla soglia degli ottant'anni. Ho sbalzi d'umore. Mi dimentico delle cose. Ho un minimo di depressione ed è normale con quello che sentiamo", ha ammesso. Una confessione rara per un personaggio pubblico abituato a mascherare tutto con l'ironia. La chiusura è arrivata con una battuta amara: "Saremmo tutti pazzi a non essere depressi". Un finale che riassume il tono dell'intero intervento: tra provocazione, autocritica e amarezza, Grillo ha riportato al centro temi scomodi, dal ruolo dei media alla fragilità individuale, dalla democrazia digitale all'invisibilità sociale.