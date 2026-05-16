Vin Diesel in lacrime a Cannes 2026 per Paul Walker: "Spero abbiate un fratello come lui"

Pubblicazione: 16 maggio alle 08:31

Un'emozione fortissima, trasmessa a tutta la sala. Vin Diesel non è riuscito a trattenere le lacrime durante la proiezione speciale di mezzanotte di "The Fast and the Furious" al Festival di Cannes 2026. Prima di rivolgersi al pubblico del Grand Lumiere Theatre ha dovuto prendersi un momento per riprendersi e parlare del co-protagonista Paul Walker, scomparso in un incidente nel 2013 a 40 anni. "Prego che nella vostra vita possiate avere un fratello come Paul", ha detto Diesel tra le lacrime, dopo aver assistito ai titoli di coda del film che 25 anni fa ha dato il via a uno dei franchise più famori e remunerativi di Hollywood, così amato da meritare una celebrazione speciale sulla Croisette.

Vin Diesel con Michelle Rodriguez e Jordana Brewster a Cannes 2026 - YouTube Festival de Cannes

. Anche le interpreti femminili del film, Jordana Brewster e Michelle Rodriguez, insieme a, non sono riuscite a trattenere le lacrime mentre il pubblico dedicava loro una standing ovation.

Diesel ha quindi parlato di cos'abbia significato per lui rivedere il suo grande amico Pablo, così aveva soprannominato Walker: "È così difficile per me guardare questo film perché ci sono così tanti momenti che vedo in modo diverso. In una scena che voi vedete, io vedo il momento in cui Pablo mi disse che aveva una figlia di un anno". L'attore ha poi sottolineato quale fosse il senso profondo del film: "Questo è un film che ha introdotto al nostro millennio il concetto di fratellanza".

Dopo questo, ha abbracciato Meadow, condividendo con il pubblico una riflessione che la ragazza gli aveva fatto quel giorno. "Mi ha detto: 'Ho 27 anni e sto guardando questo film che mio padre ha fatto a 27 anni', e ho pensato: 'Quanto è profondo'. Meadow è stata una tale fonte di forza, e so che lui sarebbe così orgoglioso di te".

Diesel indossava un blazer tempestato di diamanti con il logo "Fast Forever" ricamato sul retro, un modo per celebrare la saga che si chiuderà ufficialmente nel 2028.

"Voglio solo che sappiate tutti che l'unica ragione per cui stiamo realizzando il finale di 'Fast' per il 2028 è per ognuno di voi che ci ha dato i vostri cuori e la vostra lealtà. Ci fate desiderare di rendervi tutti orgogliosi. Quello che vedrete stasera è l'inizio di una parola, e quella parola è amore. Vi amo tutti" - Vin Diesel

Uscito il 22 giugno 2001, "The Fast and the Furious" ha lanciato il franchise di maggior durata e più redditizio della Universal Pictures. Il film finale previsto, intitolato "Fast Forever", dovrebbe concludere la saga venticinquennale di Dominic Toretto interpretato da Diesel e del suo equipaggio di piloti di strada diventati agenti governativi qualificati.