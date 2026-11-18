Pubblicazione: 18 novembre alle 20:30

La terza stagione di Viola come il mare debutta questa sera, mercoledì 4 novembre 2026, su Canale 5 con un cambiamento che ha tenuto col fiato sospeso i fan della fiction. Dopo l'uscita di scena di Can Yaman, arriva un nuovo protagonista pronto ad affiancare Francesca Chillemi: Rodrigo Guirao Díaz. L'attore argentino vestirà i panni di Massimo Paternò, detto Max, un ispettore di polizia destinato a entrare nella quotidianità di Viola Vitale. Ma chi è davvero il volto scelto per raccogliere il testimone di Yaman. E soprattutto, quale rapporto nascerà tra i due personaggi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla new entry e sulle anticipazioni della nuova stagione.





Nato a Buenos Aires il 18 gennaio 1980, sotto il segno del Capricorno, Rodrigo Guirao Díaz ha costruito la propria carriera tra televisione, cinema e teatro, diventando un volto conosciuto anche dal pubblico italiano. Alto 1,84 metri, l'attore oggi 46enneIl suo percorso, però, non è iniziato direttamente nel mondo della recitazione, e questa è forse la parte più affascinante della sua storia.Prima di dedicarsi allo spettacolo, Guirao ha svolto diversi lavori, tra cui quelli di elettricista nella più grande sala giochi di Buenos Aires e cameriere in un ristorante. Le prime esperienze davanti alla macchama da presa, un'opportunità che gli ha permesso di viaggiare e, soprattutto, di sostenere economicamente la propria famiglia. Cresciuto con la madre e due fratelli minori dopo la morte del padre, avvenuta quando aveva solo 11 anni, Guirao ha raccontato di aver iniziato presto a lavorare per contribuire alle spese familiari e pagarsi le lezioni di recitazione.

Dopo gli studi al Centro Cultural San Martín di Buenos Aires, nel 2002 arriva il debutto televisivo con la serie argentina Rebelde Way. L'anno successivo torna nella seconda stagione della serie nel ruolo di Matías, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo argentino. Da quel momento la sua carriera prende il via con produzioni serrate: 1/2 falta con 153 episodi nel 2005, La niñera, Amas de casa desesperadas tra 2006 e 2007, Son de Fierro e Atracción x4 con 111 episodi tra 2008 e 2009. Il ritmo è quello frenetico delle telenovelas sudamericane, una palestra formidabile per qualsiasi attore.

Il primo incontro con il pubblico italiano arriva nel 2007 con Il mondo di Patty, dove interpreta Nicolás, il falso fratello di Bianca interpretata da Gloria Carrà. Ma è nel 2010 che avviene la vera svolta: Rodrigo Guirao Díaz in Terra ribelle diventa il protagonista della fiction Rai diretta da Cinzia TH Torrini e ambientata nella Maremma toscana dell'Ottocento.La serie tornò con una seconda stagione su Rai Uno nel 2012, confermando il successo del progetto.In italiano ha la voce di Emiliano Coltorti, ma sul set delle produzioni italiane Guirao parla la lingua senza doppiaggio, come ha sottolineato la stessa Francesca Chillemi raccontando l'esperienza sul set di Viola come il mare 3.nel 2011 la miniserie Violetta, ambientata nell'Italia del 1848 accanto a Vittoria Puccini, e nel 2012 La Certosa di Parma, dal romanzo di Stendhal con Alessandra Mastronardi, in cui interpreta Fabrizio del Dongo.: Mi amor, mi amor nel 2013, Señora Acero con 72 episodi tra 2015 e 2018, Rubí nel 2020, Corazón guerrero nel 2022 e Me atrevo a amarte nel 2025. Per lavoro vive tra Spagna e Italia, ma il legame con l'Argentina resta fortissimo. "Dell'Argentina mi manca sempre tutto", ha dichiarato in un'intervista, raccontando di dividere la propria vita tra Buenos Aires, dove risiede la sua famiglia, e Madrid, dove vive la compagna.per tutti Max, il nuovo ispettore capo della polizia di Palermo. Il suo ingresso rappresenta una delle principali novità della fiction e apre la strada a una dinamica inedita con Viola, interpretata da Francesca Chillemi.

I due si incontrano in circostanze decisamente particolari, durante un matrimonio che si trasforma improvvisamente in una scena del crimine. Dopo uno scambio di cellulari, le loro strade iniziano a incrociarsi sempre più spesso. Max diventa infatti non soltanto un collega con cui condividere le indagini, ma anche il nuovo vicino di casa della giornalista. Presentando la serie all'Italian Global Series, l'attore ha raccontato che il rapporto con Viola parte tra i litigi, a causa della musica alta del vicino, per trasformarsi poi in amicizia. Tra i due non mancheranno differenze caratteriali e momenti di tensione, ma anche una complicità crescente.







La nuova stagione si apre con un caso particolarmente inquietante: durante una cerimonia nuziale viene ritrovato il corpo dello sposo, trasformando una giornata di festa in un'indagine per omicidio. A intervenire è Turi,Tra gli sviluppi più interessanti c'è anche l'incontro con Alice D'Amario, una ragazza dal passato difficile che sembra avere un legame inaspettato con la protagonista. Sarà Leonardo a far emergere questa connessione, aprendo nuovi interrogativi sulla storia personale di Viola.Per il suo Massimo Paternò, Guirao ha descritto un personaggio a cui piacciono il vino, lo champagne e la musica ad alto volume, un uomo che si gode la "buona vita" e che porta nella serieL'attore ha raccontato a Verissimo di aver vissuto questa esperienza come il ritorno a un luogo particolarmente caro, sottolineando la sintonia tra l'energia di Roma e quella del suo Paese d'origine. Per quanto riguarda la vita privata, Rodrigo Guirao Díaz è sempre stato piuttosto riservato. In passato è stato legato all'attrice argentina Jenny Williams e a Valentina Reggio, conosciuta sul set de La Certosa di Parma.

Dal 2024 è felicemente fidanzato con l'attrice spagnola Arianna Aragón, con cui ha festeggiato il primo anniversario a dicembre 2025. Non è sposato e non ha figli. Dietro al fisico atletico e agli occhi verdi che hanno conquistato il pubblico c'è un allenamento quasi quotidiano e quel passato da modello iniziato mentre studiava recitazione. Tra gli hobby dichiarati ci sono la chitarra e il fai da te, passioni che rivelano un lato pratico e creativo della sua personalità. Rodrigo Guirao Díaz è presente su Instagram e TikTok con lo stesso profilo, @rodrigoguirao, dove condivide contenuti tra professione e vita privata, comprese dediche romantiche per la compagna.





Viola come il mare 3 è composta da 12 episodi, distribuiti in sei appuntamenti in prima serata. La fiction debutta mercoledì 4 novembre su Canale 5 e dal 5 novembre si può rivedere su Mediaset Infinity, insieme alla seconda puntata in anteprima. La produzione è firmata da Rti con Lux Vide, parte del Gruppo Fremantle, con la regia affidata ancora una volta a mani esperte., ma la scelta di puntare su un volto già noto al pubblico italiano, capace di parlare la lingua e con una solida esperienza nelle fiction Rai, appare una mossa strategica. Rodrigo Guirao porta con sé il fascino esotico dell'attore latinoamericano e insieme la familiarità di chi ha già lavorato con successo in Italia.