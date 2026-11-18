Viola come il mare 3, chi è Rodrigo Guirao che sostituisce Can Yaman: età, carriera e vita privata
Rodrigo Guirao Díaz è il nuovo protagonista di Viola come il mare 3 al posto di Can Yaman. Scopri chi è l'attore argentino, carriera, vita privata e il personaggio di Max.
La terza stagione di Viola come il mare debutta questa sera, mercoledì 4 novembre 2026, su Canale 5 con un cambiamento che ha tenuto col fiato sospeso i fan della fiction. Dopo l'uscita di scena di Can Yaman, arriva un nuovo protagonista pronto ad affiancare Francesca Chillemi: Rodrigo Guirao Díaz. L'attore argentino vestirà i panni di Massimo Paternò, detto Max, un ispettore di polizia destinato a entrare nella quotidianità di Viola Vitale. Ma chi è davvero il volto scelto per raccogliere il testimone di Yaman. E soprattutto, quale rapporto nascerà tra i due personaggi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla new entry e sulle anticipazioni della nuova stagione.
Prima di dedicarsi allo spettacolo, Guirao ha svolto diversi lavori, tra cui quelli di elettricista nella più grande sala giochi di Buenos Aires e cameriere in un ristorante. Le prime esperienze davanti alla macchama da presa sono arrivate grazie alle campagne pubblicitarie come modello, un'opportunità che gli ha permesso di viaggiare e, soprattutto, di sostenere economicamente la propria famiglia. Cresciuto con la madre e due fratelli minori dopo la morte del padre, avvenuta quando aveva solo 11 anni, Guirao ha raccontato di aver iniziato presto a lavorare per contribuire alle spese familiari e pagarsi le lezioni di recitazione.
Dopo gli studi al Centro Cultural San Martín di Buenos Aires, nel 2002 arriva il debutto televisivo con la serie argentina Rebelde Way. L'anno successivo torna nella seconda stagione della serie nel ruolo di Matías, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo argentino. Da quel momento la sua carriera prende il via con produzioni serrate: 1/2 falta con 153 episodi nel 2005, La niñera, Amas de casa desesperadas tra 2006 e 2007, Son de Fierro e Atracción x4 con 111 episodi tra 2008 e 2009. Il ritmo è quello frenetico delle telenovelas sudamericane, una palestra formidabile per qualsiasi attore.
Il primo incontro con il pubblico italiano arriva nel 2007 con Il mondo di Patty, dove interpreta Nicolás, il falso fratello di Bianca interpretata da Gloria Carrà. Ma è nel 2010 che avviene la vera svolta: Rodrigo Guirao Díaz in Terra ribelle diventa il protagonista della fiction Rai diretta da Cinzia TH Torrini e ambientata nella Maremma toscana dell'Ottocento. L'attore la considera il set a cui è più legato, perché gli ha permesso di lavorare all'estero e di imparare l'italiano sul campo. La serie tornò con una seconda stagione su Rai Uno nel 2012, confermando il successo del progetto.
In italiano ha la voce di Emiliano Coltorti, ma sul set delle produzioni italiane Guirao parla la lingua senza doppiaggio, come ha sottolineato la stessa Francesca Chillemi raccontando l'esperienza sul set di Viola come il mare 3. Seguono altre due produzioni Rai firmate dalla stessa regista Torrini: nel 2011 la miniserie Violetta, ambientata nell'Italia del 1848 accanto a Vittoria Puccini, e nel 2012 La Certosa di Parma, dal romanzo di Stendhal con Alessandra Mastronardi, in cui interpreta Fabrizio del Dongo.
I due si incontrano in circostanze decisamente particolari, durante un matrimonio che si trasforma improvvisamente in una scena del crimine. Dopo uno scambio di cellulari, le loro strade iniziano a incrociarsi sempre più spesso. Max diventa infatti non soltanto un collega con cui condividere le indagini, ma anche il nuovo vicino di casa della giornalista. Presentando la serie all'Italian Global Series, l'attore ha raccontato che il rapporto con Viola parte tra i litigi, a causa della musica alta del vicino, per trasformarsi poi in amicizia. Tra i due non mancheranno differenze caratteriali e momenti di tensione, ma anche una complicità crescente.
Per il suo Massimo Paternò, Guirao ha descritto un personaggio a cui piacciono il vino, lo champagne e la musica ad alto volume, un uomo che si gode la "buona vita" e che porta nella serie un'energia diversa rispetto al Francesco Demir di Can Yaman. L'attore ha raccontato a Verissimo di aver vissuto questa esperienza come il ritorno a un luogo particolarmente caro, sottolineando la sintonia tra l'energia di Roma e quella del suo Paese d'origine. Per quanto riguarda la vita privata, Rodrigo Guirao Díaz è sempre stato piuttosto riservato. In passato è stato legato all'attrice argentina Jenny Williams e a Valentina Reggio, conosciuta sul set de La Certosa di Parma.
Dal 2024 è felicemente fidanzato con l'attrice spagnola Arianna Aragón, con cui ha festeggiato il primo anniversario a dicembre 2025. Non è sposato e non ha figli. Dietro al fisico atletico e agli occhi verdi che hanno conquistato il pubblico c'è un allenamento quasi quotidiano e quel passato da modello iniziato mentre studiava recitazione. Tra gli hobby dichiarati ci sono la chitarra e il fai da te, passioni che rivelano un lato pratico e creativo della sua personalità. Rodrigo Guirao Díaz è presente su Instagram e TikTok con lo stesso profilo, @rodrigoguirao, dove condivide contenuti tra professione e vita privata, comprese dediche romantiche per la compagna.