"Vito e Stefano ormai..." Spoiler ultima puntata Roberta Valente Notaio in Sorrento

Pubblicazione: 10 maggio alle 07:00

Il sipario sta per calare sulle atmosfere mediterranee di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la serie che ha tenuto il pubblico di Rai 1 con il fiato sospeso tra intrighi legali e tormenti del cuore.

L'appuntamento finale, fissato per la prima serata di stasera domenica 10 maggio, promette di sciogliere i nodi rimasti insoluti dopo una stagione intensa e un rinvio che ha alimentato l'attesa dei fan.

In questo ottavo capitolo, la giovane professionista interpretata da Maria Vera Ratti dovrà smettere di cercare l'ordine perfetto nelle sue pratiche notarili per affrontare il disordine di una realtà che non fa sconti.

Vito e Stefano ormai... il peso delle scelte definitive

Il titolo dell'episodio conclusivo, "I sogni son desideri?", sembra riflettere perfettamente la precarietà della situazione in cui si trovano gli uomini della vita di Roberta.

Da una parte c'è Vito, l'uomo che ha dedicato l'esistenza alla cura del suo limoneto, un luogo carico di ricordi che rischia di essere spazzato via per fare spazio a un parcheggio privato.

Il suo legame con quella terra è diventato il simbolo di una battaglia più grande tra la memoria affettiva e la fredda logica del profitto, portando Roberta a riflettere su cosa meriti davvero di essere tutelato.

Dall'altra parte della barricata emotiva troviamo Stefano, il promesso sposo la cui figura è diventata sempre più sfocata e problematica. Quello che doveva essere il coronamento di un sogno d'amore si è trasformato in un labirinto di tensioni e dubbi che mettono in discussione la solidità del loro legame proprio a pochi metri dall'altare.

L'addio ormai inesorabile

Le rivelazioni imminenti suggeriscono che il rapporto con Stefano sia ormai giunto a un punto di non ritorno, costringendo Roberta a una presa di coscienza dolorosa quanto necessaria.

La chiusura della fiction non sarà solo la risoluzione di un caso giuridico, ma l'atto di nascita di una nuova Roberta. La protagonista si troverà a dover scegliere se assecondare i piani prestabiliti o se seguire una direzione inedita, accettando che il futuro non può essere sempre sigillato in un atto ufficiale. Sorrento resterà sullo sfondo, testimone di una scelta che cambierà per sempre gli equilibri della sua vita professionale e sentimentale.