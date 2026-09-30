Vittoria, figlia di Emanuele Filiberto di Savoia, debutta come attrice su Prime Video in Io + Te: tutto su di lei
Tutto su Vittoria di Savoia: dal debutto da protagonista nel film Io + Te su Prime Video alla sua vita lontana dai royal.
Il catalogo di Prime Video si arricchisce di un nuovo fenomeno young adult che sta facendo discutere il web e gli amanti del gossip televisivo. Al centro dell'attenzione c'è Io + Te - Soli contro tutti, il film tratto dalla celebre trilogia di Emma Green che segna il debutto ufficiale come attrice protagonista di Vittoria di Savoia.
Cresciuta a Parigi ma decisa a conquistare l'indipendenza economica sulle proprie gambe, Vittoria si è trasferita a Londra. All'insaputa della famiglia, ha lavorato come cameriera in un pub e impiegata in una galleria d'arte per pagarsi autonomamente i corsi di teatro e la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art. Una gavetta vera, fatta di sacrifici, che le ha permesso di affrontare il set cinematografico con credibilità e determinazione, conquistando la regista Manon Gaurin durante un normale provino.
Nel film Io + Te, la giovane interprete veste i panni di Alma Lancaster, una studentessa brillante proveniente da una famiglia agiata che finge di studiare giurisprudenza mentre insegue segretamente la passione per il cinema. Un ruolo che, curiosamente, riflette in parte la sua vera storia personale. Sul set, la chimica con il co-protagonista Lucas Barski (nei panni del tormentato Vadim Arcadi) ha immediatamente infiammato la curiosità dei fan, scatenando pettegolezzi su un presunto flirt nato dietro le quinte, sebbene l'attrice si dichiari attualmente single e concentrata unicamente sulla carriera.