Vittoria, figlia di Emanuele Filiberto di Savoia, debutta come attrice su Prime Video in Io + Te: tutto su di lei

Pubblicazione: 30 settembre alle 10:41

Il catalogo di Prime Video si arricchisce di un nuovo fenomeno young adult che sta facendo discutere il web e gli amanti del gossip televisivo. Al centro dell'attenzione c'è Io + Te - Soli contro tutti, il film tratto dalla celebre trilogia di Emma Green che segna il debutto ufficiale come attrice protagonista di Vittoria di Savoia.

Figlia, Vittoria (nata a Ginevra nel 2003) ha deciso di voltare le spalle alle aspettative legate al suo blasone e alla sua storia familiare per seguire una vocazione viscerale: la recitazione. Un percorso non convenzionale, iniziato lontano dai riflettori della nobiltà europea.

Cresciuta a Parigi ma decisa a conquistare l'indipendenza economica sulle proprie gambe, Vittoria si è trasferita a Londra. All'insaputa della famiglia, ha lavorato come cameriera in un pub e impiegata in una galleria d'arte per pagarsi autonomamente i corsi di teatro e la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art. Una gavetta vera, fatta di sacrifici, che le ha permesso di affrontare il set cinematografico con credibilità e determinazione, conquistando la regista Manon Gaurin durante un normale provino.

Nel film Io + Te, la giovane interprete veste i panni di Alma Lancaster, una studentessa brillante proveniente da una famiglia agiata che finge di studiare giurisprudenza mentre insegue segretamente la passione per il cinema. Un ruolo che, curiosamente, riflette in parte la sua vera storia personale. Sul set, la chimica con il co-protagonista Lucas Barski (nei panni del tormentato Vadim Arcadi) ha immediatamente infiammato la curiosità dei fan, scatenando pettegolezzi su un presunto flirt nato dietro le quinte, sebbene l'attrice si dichiari attualmente single e concentrata unicamente sulla carriera.

Lontana dagli stereotipi legati ai royal,, la fotografia analogica e la lettura, preferendo una quotidianità sobria e lontana dagli eccessi dei social. Con il debutto su Prime Video, la giovane erede della casa Savoia ha dimostrato di voler essere giudicata solo per il proprio talento sul grande schermo, aprendo la strada a un futuro luminoso nel mondo dello spettacolo.