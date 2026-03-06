Voltron: ecco quando potremo vedere il film live action con Henry Cavill

Pubblicazione: 06 marzo alle 09:55

Dopo anni di sviluppo e speculazioni, il live-action di Voltron ha finalmente una finestra di uscita confermata. Secondo quanto riportato da The Wrap, il film prodotto da Amazon MGM Studios arriverà nelle sale nel corso del 2027, anche se una data specifica non è ancora stata annunciata. Per chi è cresciuto negli anni Ottanta guardando i cinque piloti unire i loro leoni robotici in un'unica, titanica macchina da guerra, questa notizia rappresenta la realizzazione di un sogno lungo decenni.



La produzione si è svolta tra la fine del 2024 e la metà del 2025 in Australia, sotto la regia di Rawson Marshall Thurber, nome noto per aver diretto successi come Dodgeball, Red Notice e Skyscraper. Thurber ha co-sceneggiato il film insieme a Ellen Shanman ed è anche produttore del progetto accanto a Todd Lieberman, Bob Koplar e David Hoberman. Il coinvolgimento di Amazon MGM Studios, che ha acquisito i diritti di distribuzione nel 2022, garantisce un budget sostanzioso e una distribuzione globale.



Henry Cavill, l'attore britannico che ha dato volto a Superman e Geralt di Rivia, interpreta re Alfor, il padre della principessa Allura e figura chiave nella mitologia di Voltron. Non si tratta dunque di uno dei piloti principali, ma di un personaggio che nella serie animata originale rappresentava la saggezza antica e il sacrificio necessario per proteggere l'universo dalla tirannia. La scelta di affidare questo ruolo a Cavill sottolinea l'importanza narrativa del personaggio e promette una presenza scenica capace di ancorare emotivamente la storia.

Henry Cavill in The Witcher, fonte: Netflix





Il cast è una miscela intrigante di volti noti e talenti emergenti. Sterling K. Brown, attore vincitore di Emmy e Golden Globe, interpreta Zarkon, l'antagonista principale del franchise, un tempo alleato di Alfor trasformatosi in tiranno galattico. Rita Ora veste i panni di Haggar, la strega oscura al servizio di Zarkon, personaggio iconico per il suo aspetto inquietante e i suoi poteri mistici. Alba Baptista, attrice portoghese nota per la serie Warrior Nun e compagna di vita dello stesso Cavill, completa il triangolo delle figure di rilievo.



A interpretare i giovani piloti troviamo Daniel Quinn-Toye, volto relativamente nuovo nel panorama cinematografico dopo una produzione del West End di Romeo e Giulietta nel 2024, affiancato da John Harlan Kim, Tharanya Tharan, Samson Kayo e altri giovani attori. Voltron nacque nel 1984 come adattamento occidentale di due diverse serie anime giapponesi, creando un fenomeno che ha definito l'immaginario di un'intera generazione.



Il 2027 come finestra di uscita lascia ancora ampio margine per la post-produzione, fondamentale per un progetto così denso di effetti visivi. I leoni robotici, le battaglie spaziali, la trasformazione in Voltron: tutto richiederà un lavoro minuzioso di computer grafica per risultare credibile e spettacolare. Amazon MGM Studios ha dimostrato di saper investire in produzioni di alto profilo, e la presenza di Cavill come volto di punta garantisce attenzione mediatica e interesse commerciale.