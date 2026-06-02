Vought Rising potrebbe svelare il segreto dell'immortalità di uno dei Super (che prenderebbe il testimone di Patriota)

Pubblicazione: 02 giugno alle 20:07

The Boys si è concluso con la morte di Patriota, ma la serie potrebbe aver già seminato gli indizi per il suo successore. E no, non si tratta di un nuovo personaggio creato nei laboratori Vought. Il nome che emerge dalle pieghe della quinta stagione è familiare, inquietante e apparentemente impossibile: Stormfront.



La super nazista interpretata da Aya Cash sembrava aver chiuso definitivamente i conti con la serie nella seconda stagione, quando Ryan la uccise dopo il suo breve ma devastante regno di terrore. Eppure, nel finale di The Boys, alcuni dialoghi apparentemente casuali hanno riacceso una teoria che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola per il futuro del franchise.



Durante il viaggio verso Fort Harmony nella quinta stagione, Patriota racconta a Soldatino della morte di Stormfront. La reazione del super soldato, però, non è quella che ci si aspetterebbe. Non solo si rifiuta di credergli, ma spiega le sue ragioni con una certezza disarmante: Stormfront era troppo resiliente per morire, e soprattutto, aveva nel sangue lo stesso V-Uno che ha reso Soldatino praticamente immortale.

Questa scena, che in un primo momento potrebbe sembrare solo un momento di caratterizzazione emotiva per Soldatino, assume un peso completamente diverso se letta alla luce di quanto sappiamo sul V-Uno. La sostanza che ha permesso a Soldatino di attraversare decenni senza invecchiare è la stessa che scorreva nelle vene di Stormfront. E se davvero il V-Uno garantisce l'immortalità, la domanda diventa inevitabile: come è possibile che Stormfront sia morta?



La risposta più semplice, quella che la serie potrebbe suggerire senza dirlo apertamente, è che non sia morta affatto. O quantomeno, non in modo permanente. Il corpo carbonizzato che abbiamo visto potrebbe non essere stata la sua fine definitiva, ma solo un lungo processo di rigenerazione facilitato dal V-Uno nel suo organismo.



Eric Kripke, creatore della serie, ha alimentato questi sospetti con dichiarazioni strategicamente vaghe riguardo Vought Rising, il prequel in lavorazione. Mentre la serie è stata presentata come ambientata nel passato, con focus sulla relazione tra Stormfront e Soldatino, Kripke non ha escluso la possibilità di una linea narrativa ambientata nel presente. Anzi, le sue parole sembrano lasciare deliberatamente aperta quella porta.

Se Vought Rising dovesse davvero includere una storyline contemporanea, la connessione emotiva tra Soldatino e Stormfront diventerebbe il veicolo perfetto per il suo ritorno. Dal punto di vista del potere puro, Stormfront è l'unica super della serie che si avvicini davvero al livello di Patriota. Condivide con lui la super forza e la capacità di volare a velocità impressionanti, ma possiede un'arma unica: il fulmine viola che può scatenare a volontà. Durante i loro scontri nella seconda stagione, ha dimostrato di potergli tenere testa senza troppa difficoltà.



Ma c'è un altro elemento che la renderebbe ancora più pericolosa di Patriota nel contesto post-finale: Ryan ha perso i suoi poteri. Il ragazzo che era riuscito a ferirla mortalmente non rappresenterebbe più una minaccia. E con Patriota morto, il panorama dei super in grado di contrastarla si è assottigliato drammaticamente.



Il ritorno di Stormfront funzionerebbe narrativamente proprio perché rappresenta un tipo di minaccia diverso da Patriota. Vought Rising avrà il compito di espandere il suo background, mostrando la relazione con Soldatino e probabilmente rivelando nuovi dettagli sul V-Uno e sui suoi effetti a lungo termine. Ogni nuova informazione su quella sostanza potrebbe essere un tassello per spiegare come sia sopravvissuta e cosa abbia fatto in questi anni.

Il finale di stagione ha chiuso il cerchio su Patriota, ma nel mondo di Vought, ogni finale è anche un nuovo inizio. E se quel nuovo inizio portasse il volto di un vecchio nemico, sarebbe perfettamente in linea con la visione cinica e spietata che la serie ha sempre avuto della natura umana e del potere. Vought Rising potrebbe non essere solo un tuffo nel passato, ma la chiave per capire quale futuro attende chi pensava che la battaglia fosse finita.