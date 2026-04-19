Vuoi rivivere i mondiali del 2006 e i tempi della scuola? Allora devi vedere questo film stasera in tv

Pubblicazione: 19 aprile alle 09:45

C'è un momento preciso in cui l'Italia del cinema si è fermata a guardare. Era il febbraio 2006 e nelle sale arrivava un film che avrebbe segnato un'intera generazione: Notte prima degli esami. Non una semplice commedia adolescenziale all'italiana, ma uno spaccato autentico di quel rito di passaggio che ogni studente conosce, teme, ricorda. La maturità. L'esame che divide la vita in un prima e un dopo. Ora che il film torna stasera in tv su Rai Movie alle 21:10, l'occasione di rivivere un'era ormai dimenticata è impareggiabile.



Diretto da Fausto Brizzi, il film si ambienta nel giugno del 1989 e segue le vicende di Luca Molinari, interpretato da Nicolas Vaporidis, uno studente spensierato del liceo scientifico alle prese con l'ultimo giorno di scuola. Luca non è un secchione, tutt'altro. È il classico ragazzo che vive alla giornata, circondato da una comitiva di amici eterogenea quanto inseparabile: c'è Massi, Simona, Alice, Riccardo. Ognuno con le proprie fragilità, i propri segreti, le proprie paure mascherate da spavalderia.



La trama prende una piega inaspettata quando Luca, convinto di non dover più avere a che fare con il professor Antonio Martinelli, soprannominato "la carogna", decide di sfogare tutta la sua frustrazione accumulata in anni di lezioni. Gli riversa addosso un fiume di insulti, accuse, parole che non lasciamo spazio a repliche. È un momento catartico, liberatorio. Fino a quando Martinelli non gli comunica la notizia: sarà proprio lui a far parte della commissione d'esame. Da quel momento, la maturità di Luca sembra spacciata.

Notte prima degli esami, fonte: 01 Distribution

Il professor Martinelli è interpretato da Giorgio Faletti, figura poliedrica della cultura italiana: scrittore, cabarettista, cantautore, attore. La sua presenza nel film non è ornamentale. Faletti porta sullo schermo un personaggio complesso, lontano dallo stereotipo del professore cattivo. Martinelli è severo, certo, ma anche profondamente umano. Ha una figlia, Claudia, interpretata da Cristiana Capotondi, e una vita privata che si intreccia in modo sorprendente con quella degli studenti. È proprio Claudia a diventare l'oggetto del desiderio di Luca, che se ne innamora durante una festa senza sapere chi sia davvero.



Prodotto da Italian International Film, Rai Cinema e Aurora Film, il film è stato distribuito da 01 Distribution e ha avuto una durata di 100 minuti, consolidando lo status di cult, venendo riproposto regolarmente sui canali Rai e sulle piattaforme streaming come Amazon Prime Video. Questa sera, domenica 19 aprile 2026, Notte prima degli esami torna in onda su Rai Movie alle 21:10. Un'occasione per rivederlo, per chi lo ha amato la prima volta. E per scoprirlo, per chi appartiene a una generazione diversa ma può riconoscersi nelle stesse paure, negli stessi sogni, nelle stesse notti insonni passate sui libri con la certezza che domani tutto cambierà.



Perché la maturità non è solo un esame. È il momento in cui capisci che stai per lasciare qualcosa alle spalle, per sempre. Ed è in quel momento, nella notte prima degli esami, che ti rendi conto di quanto quelle persone, quei luoghi, quegli anni abbiano contato davvero. Per tutti questi motivi è impossibile non consigliare di vedere, oppure rivedere per l'ennesima volta, Notte prima degli esami!