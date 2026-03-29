Watson cancellato a sorpresa proprio sul più bello: finale già pronto e spunta un’altra serie tagliata da CBS

Pubblicazione: 29 marzo alle 11:40

Il network CBS ha deciso di cancellare la serie Watson, lo spin-off di Sherlock Holmes a tema medico, dopo due stagioni. La notizia arriva nel pieno della programmazione della seconda stagione, che non potrà quindi proseguire oltre il finale già previsto. Per i fan si tratta di una chiusura improvvisa, con la storia che non avrà una terza stagione per svilupparsi ulteriormente. La serie, che ha rielaborato il personaggio di Watson in chiave moderna e clinica, terminerà ufficialmente il 3 maggio. L’annuncio si inserisce in una più ampia operazione di riassetto del palinsesto CBS.

La decisione di CBS riguarda la serie Watson, interpretata da Morris Chestnut, che reimmaginava John Watson non come semplice assistente di Sherlock Holmes, ma come une impegnato nella risoluzione di casi clinici complessi. Ogni episodio seguiva infatti Watson e un team di specializzandi impegnati a, in un contesto definito anche come quello dei “doc-tectives”, investigatori della medicina più che del crimine.

Nel corso della seconda stagione, la narrazione aveva preso una svolta più intensa e narrativa: dopo la presunta vittoria contro Moriarty, interpretato da Randall Park, la storia aveva introdotto un colpo di scena con la possibile ricomparsa di Sherlock Holmes, interpretato da Robert Carlyle, dato per morto ma improvvisamente riapparso. Questo ritorno aveva aperto un ulteriore livello di mistero, lasciando intendere che la sua presenza potesse essere reale oppure frutto di una percezione alterata di Watson stesso, alimentando il dubbio che il protagonista potesse essere psicologicamente instabile.

Ingrid Derian e Watson in una scena della serie Watson fonte: CBS

Il cast della serie includeva anche Rochelle Aytes, Peter Mark Kendall, Eve Harlow, Inga Schlingmann e Ritchie Coster, contribuendo a costruire l’ambientazione dell’istituto medico in cui si svolgevano le indagini cliniche. Nonostante gli sviluppi narrativi e i nuovi intrecci della seconda stagione, CBS ha scelto di interrompere la produzione, confermando che il finale del 3 maggio coinciderà con la conclusione definitiva della serie.

La cancellazione di Watson si inserisce in un più ampio ridimensionamento del palinsesto della rete. Nello stesso periodo è stata infatti, durata una sola stagione,e focalizzata sulle dinamiche quotidiane di un gruppo di dipendenti sottopagati di East Hollywood alle prese con problemi lavorativi e personali.

Parallelamente, CBS ha annunciato anche una serie di rinnovi per la stagione televisiva 2026-2027, confermando il proseguimento di numerose produzioni di punta come Tracker, Matlock, Elsbeth, Fire Country, NCIS e i suoi spin-off, oltre a titoli come Ghosts, Survivor e The Amazing Race, insieme a nuove serie in arrivo come Marshals e George & Mandy’s First Marriage, a conferma di una strategia che ridisegna profondamente il catalogo del network.