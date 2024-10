We Live in Time, Andrew Garfield paragona il film a Questione di tempo: "Sono in qualche modo collegati"

Pubblicazione: 04 ottobre alle 07:45

We Live in Time con protagonisti Andrew Garfield e Florence Pugh sta per arrivare nei cinema. Nel film i due interpretano una coppia, Tobias e Almut, e noi spettatori assistiamo alle varie fasi della loro storia d'amore: dal primo incontro, all'arrivo dei figli, fino alla malattia di lei.

È stato bellissimo, non ho avuto molte occasioni per farlo. Poter stare a casa mia è così bello, e il fatto che Florence potesse andare a fare una corsa intorno a Battersea prima del lavoro è stato paradisiaco. [...] Poter rendere omaggio [al nostro paese], e viverlo come questi personaggi, è stato davvero, davvero bello. E gli snack, i Celebrations, i Jaffa Cakes, i biscotti digestivi e il tè nella vasca. Poter abbracciare quell'archetipo alla Hugh Grant, alla Richard Curtis, è stato semplicemente... wow.

Il film è stato girato in Inghilterra, luogo d'origine di entrambi gli attori. Garfield ha raccontato com'è stato per lui recitare "a casa":

Uno dei miei film preferiti di Richard Curtis è Questione di tempo con Domhnall [Gleeson] e Rachel [McAdams]. Quel film occupa un posto molto speciale nel mio cuore per molte ragioni. Quindi, quando è arrivata questa opportunità, ho pensato: è come Questione di tempo, ma forse un po' più drammatico. Sono in qualche modo collegati.

Ha continuato, notando un parallelo tra il suo film e la commedia

We Live in Time arriverà nelle sale statunitensi l'11 ottobre.