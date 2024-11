We Live in Time slitta al 2025 in Italia, la nuova data d'uscita

Redattore per badtaste.

Bisognerà attendere ancora un po' per ammirare al cinema We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo di John Crowley, con protagonisti Florence Pugh e Andrew Garfield.

La Lucky Red ha infatti annunciato che in linea con gli altri paesi europei che porteranno il film al cinema da gennaio,slitta dal 28 novembre

We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo è stato distribuito negli Stati Uniti l'11 ottobre. In Italia, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, arriverà al cinema grazie a Lucky Red il 6 febbraio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.