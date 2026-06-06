WeShort porta i cortometraggi negli aeroporti: nasce il primo network streaming al mondo

Pubblicazione: 06 giugno alle 15:59

Il futuro dell’intrattenimento in viaggio parla il linguaggio del cinema breve. WeShort, la piattaforma internazionale dedicata ai cortometraggi premium, annuncia la nascita del primo network aeroportuale al mondo dedicato allo streaming short-form grazie agli accordi siglati con SACBO – società di gestione del Milan Bergamo Airport – e Aeroporti di Puglia, che comprende gli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. Mentre negli aeroporti pugliesi questo servizio innovativo di intrattenimento viene lanciato in modo sperimentale nei mesi estivi, per SACBO l'accordo ha invece un respiro più ampio, sancendo una partnership pluriennale che integrerà stabilmente il grande cinema breve nell'offerta dello scalo bergamasco.

Per la prima volta a livello internazionale, una piattaforma streaming dedicata al cinema breve entra stabilmente nell’esperienza aeroportuale, trasformando i tempi di attesa in un momento di scoperta, cultura e intrattenimento. Attraversogratuita degli aeroporti coinvolti, i passeggeri potranno accedere gratuitamente a, guardando una selezione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo, inclusi titoli premiati nei principali festival internazionali, produzioni originali e contenuti esclusivi. Un hub unico ed esclusivo di contenuti multimediali di intrattenimento approvato, sicuro e pensato per una fruizione completa per i viaggiatori, adulti e bambini.

L’iniziativa raggiunge un potenziale pubblico di oltre 40 milioni di passeggeri all’anno, creando uno dei più grandi ecosistemi europei dedicati alla distribuzione del cortometraggio e aprendo una nuova fase per l’industria dell’audiovisivo short-form.

Dall’attesa all’esperienza

Gli aeroporti sono tra i luoghi con il più alto tempo di permanenza e attenzione del pubblico contemporaneo. In questo contesto il cortometraggio trova la sua dimensione ideale: storie complete, coinvolgenti e ad alto impatto emotivo, perfettamente compatibili con i ritmi della mobilità moderna.

WeShort Aeroporti di Puglia, fonte: WeShort

Non più “tempo morto”, ma tempo di valore.

Con questa operazione WeShort introduce il concetto di Entertainment in Motion, una nuova modalità di fruizione dei contenuti che accompagna il pubblico durante gli spostamenti e trasforma ogni viaggio in un’opportunità di scoperta culturale. L’accordo rappresenta anche un’importante evoluzione per il mercato audiovisivo. Storicamente il cortometraggio ha trovato la propria diffusione principalmente attraverso festival, eventi specializzati o circuiti limitati. Grazie a questa iniziativa, il formato entra invece in un contesto ad altissima frequentazione internazionale, raggiungendo milioni di spettatori potenziali ogni anno.

Per filmmaker, produttori e partner distributivi si apre così un nuovo canale di esposizione globale, capace di dare al cinema breve una visibilità senza precedenti. Nel network pugliese, inoltre, sarà presente una selezione dedicata ai cortometraggi realizzati e prodotti in Puglia, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e il talento creativo locale attraverso il linguaggio audiovisivo contemporaneo.

La visione di WeShort

L’idea nasce da un’esperienza diretta del fondatore di WeShort, Alex Loprieno, che prima di dedicarsi all’imprenditoria nel settore entertainment ha lavorato per nove anni come assistente di volo, vivendo quotidianamente il mondo aeroportuale.

Il CEO e Founder di WeShort ha condiviso le seguenti dichiarazioni:

“Per anni ho vissuto gli aeroporti dall’interno, vedendo migliaia di persone trascorrere il proprio tempo d’attesa senza una vera esperienza da vivere. Oggi quell’intuizione diventa realtà: portare il cinema breve nei luoghi di passaggio e trasformare il tempo morto in tempo di valore. I cortometraggi hanno una durata perfetta per il contesto aeroportuale e possono offrire intrattenimento intelligente, rapido e coinvolgente. Inoltre, dare spazio ai filmmaker pugliesi significa utilizzare il cinema anche come strumento contemporaneo di promozione territoriale e culturale.” - Alex Loprieno

Innovazione, cultura e intrattenimento

La partnership conferma la volontà di SACBO e Aeroporti di Puglia di investire in servizi digitali innovativi capaci di migliorare la passenger experience attraverso contenuti culturali e di qualità.

Con questa iniziativa, gli aeroporti coinvolti si posizionano tra i primi in Europa a integrare una piattaforma streaming premium all’interno dell’esperienza di viaggio, contribuendo a ridefinire il ruolo degli scali come luoghi di intrattenimento, scoperta e connessione culturale. Per WeShort, invece, il progetto segna un passaggio strategico fondamentale: trasformare il cortometraggio da formato di nicchia a contenuto distribuito su larga scala, accessibile ovunque e in qualsiasi momento.

Perché il futuro dell’intrattenimento non è soltanto on demand. È in movimento.

Accanto all’attività di distribuzione, ricordiamo che WeShort sviluppa e produce contenuti originali sotto il marchio WeShort Originals: una collezione in espansione di cortometraggi che conta già oltre 25 titoli, selezionati e premiati in festival di primo rilievo. Tra le ultime MR NOTHING di Eitan Pitigliani con Giuseppe Gioffre, TI RESPIRO di JAB, con Jenny De Nucci, ARCA di Lorenzo Quagliozzi (Nastro D’Argento 2026), El Pütì Pèrs di Paolo Baiguera,

Oltre al nuovo canale tematico per il mondo dell’istruzione su ClasseViva EXTRA del Gruppo Spaggiari Parma, WeShort è accessibile in tutto il mondo via web, mobile app iOS, Android, Apple TV e Android TV e attraverso canali dedicati su: Amazon Prime Video, LaC Play, TV Loft (Il Fatto Quotidiano), ComingSoon.it, WatchArgo, FrecciaPlay di Trenitalia, MYmovies One, Serially, Chili, oltre ai FAST Channel su Xiaomi TV+ e TCL Channels.