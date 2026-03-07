What Happens at Night: le immagini dal nuovo thriller "gotico" di Martin Scorsese con Leonardo DICaprio

Pubblicazione: 07 marzo alle 09:00

Il cinema che conta si sta facendo in Repubblica Ceca. Martin Scorsese ha scelto una location europea per il suo nuovo progetto, What Happens at Night, un thriller psicologico che segna la settima collaborazione con Leonardo DiCaprio e la prima assoluta con Jennifer Lawrence. Le prime immagini dal set sono emerse nelle scorse ore, regalando agli appassionati un'anteprima di quello che si preannuncia come uno dei film più attesi dei prossimi anni.



Gli scatti pubblicati dal quotidiano ceco Blesk (foto nella fonte) mostrano DiCaprio mentre scende da un'auto indossando una giacca, e Lawrence con capelli castani. Non è ancora chiaro se si tratti dei costumi di scena o semplicemente degli abiti indossati durante le pause. Le riprese sono iniziate a fine febbraio nella Repubblica Ceca, confermando la scelta di Scorsese di ambientare la storia in una remota cittadina europea, fedele alla visione gotica del romanzo originale.



What Happens at Night è infatti tratto dall'omonimo romanzo di Peter Cameron e racconta la storia di una coppia americana che si reca in un piccolo centro europeo per adottare un bambino. Quello che dovrebbe essere un viaggio di speranza si trasforma progressivamente in un incubo psicologico dai toni gotici. Una premessa che permette a Scorsese di esplorare territori narrativi meno battuti rispetto ai crime drama e ai film sulla mafia che hanno definito gran parte della sua carriera.





Il cast è di quelli che fanno tremare i polsi. Accanto ai due protagonisti hollywoodiani troviamo Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson e Jared Harris, attori capaci di portare profondità e sfumature anche ai ruoli più complessi. La sceneggiatura è firmata da Patrick Marber, mentre la produzione è affidata ad Apple Films, che continua la sua strategia di investimento su progetti cinematografici di alto profilo.



Per DiCaprio e Lawrence si tratta di una reunion dopo Don't Look Up, la satira apocalittica di Netflix del 2021 che ha ottenuto quattro nomination agli Academy Awards. In quel film, Lawrence interpretava Kate Dibiasky, una studentessa di astronomia che scopre una cometa, mentre DiCaprio era il suo mentore, il dottor Randall Mindy, che calcola l'impatto devastante del corpo celeste sulla Terra. Il film raccontava i loro disperati tentativi di avvertire il mondo di un'imminente estinzione di massa, continuamente ignorati e ridicolizzati.



I due attori hanno recentemente condiviso il palco virtuale per la serie Actors on Actors di Variety, dove hanno discusso dei loro progetti più recenti, One Battle After Another e Die My Love. Un'intesa professionale che si consolida con questo nuovo capitolo firmato Scorsese.



Per Jennifer Lawrence si tratta del debutto assoluto con il leggendario regista italoamericano. Per DiCaprio, invece, è la conferma di un sodalizio artistico senza eguali nel cinema contemporaneo. I due hanno collaborato in Gangs of New York nel 2002, The Aviator nel 2004, The Departed nel 2006, Shutter Island nel 2010, The Wolf of Wall Street nel 2013 e, più recentemente, Killers of the Flower Moon nel 2023.



The Departed ha vinto l'Oscar come miglior film e ha consegnato a Scorsese la sua unica statuetta come miglior regista, dopo nomination per Gangs of New York, The Wolf of Wall Street e Killers of the Flower Moon. DiCaprio è stato candidato per The Aviator e The Wolf of Wall Street, vincendo poi per The Revenant di Alejandro González Iñárritu nel 2015.



Lawrence porta con sé un Oscar vinto per Silver Linings Playbook nel 2012 e nomination per Winter's Bone, American Hustle e Joy. La combinazione di questi tre talenti in un progetto così particolare apre scenari intriganti per la prossima stagione dei premi. Potrebbe essere la volta buona in cui Scorsese e DiCaprio vincono rispettivamente come miglior regista e miglior attore protagonista per lo stesso film, un traguardo che finora è loro sfuggito nonostante le numerose collaborazioni.



What Happens at Night rappresenta anche un'opportunità per vedere Scorsese cimentarsi con il thriller psicologico a tinte horror, un genere che ha sfiorato in Shutter Island ma mai esplorato con questa consapevolezza dichiarata. L'ambientazione gotica, la tensione psicologica, l'Europa come teatro di inquietudini sono elementi che potrebbero regalare al maestro una nuova dimensione espressiva.



Le riprese proseguiranno nelle prossime settimane in Repubblica Ceca, mentre il mondo del cinema osserva con attenzione ogni movimento di questo progetto. Non resta che attendere ulteriori dettagli e, soprattutto, il momento in cui potremo finalmente vedere cosa accade davvero quando cala la notte nell'universo visionario di Martin Scorsese.