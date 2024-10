Whoopi Goldberg e Billy Crystal si commuovono nel ricordare Robin Williams: "Nostro fratello, Robin"

Pubblicazione: 24 ottobre alle 16:00

Durante l'ultima puntata di The View, il talk show di Whoopi Goldberg, l'attrice ha invitato il suo collega e amico e Billy Crystal e i due, rivedendo un vecchio video, si sono commossi nel ricordare il loro caro amico, Robin Williams.

In studio è stata infatti trasmessa una clip dal discorso tenuto da Goldberg durante la cerimonia avvenuta il dicembre scorso al Kennedy Center, per onorare i 50 anni di carriera di Crystal.

Nel video in questione, l'attrice si soffermava in particolare sulla "persona che dovrebbe essere qui" insieme a lei per onorare Crystal: "Nostro fratello, Robin."

Quando la clip è terminata e si è tornati in studio, l'attrice aveva le lacrime agli occhi mentre guardava l'amico e collega che ha affermato:

Abbiamo vissuto così tante cose insieme, quando sei uscita fuori e mi hai abbracciato come abbiamo fatto dopo che lui ci ha lasciati... è tutto così personale, no? Lui è sempre stato nei miei pensieri, dal momento in cui siamo arrivati a Washington, abbiamo troppi ricordi insieme legati a quel posto. Come la prima volta che abbiamo condotto insieme il Comic Relief nel 1986, quelli sì che erano momenti davvero speciali.

Billy Crystal, Whoopi Goldberg e Robin Williams, infatti, hanno condotto insieme dal 1980 al 1990 l'evento di beneficienza Comic Relief.

Robin Williams é venuto a mancare l'11 agosto del 2014, 10 anni fa.