Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo saranno proposte per una candidatura agli Oscar… in due categorie diverse

L’Hollywood Reporter è venuto a conoscenza che le due attrici e cantanti protagoniste di Wicked - adattamento cinematografico di Jon M. Chu dell’omonimo musical in tutte le sale a partire da questo novembre - saranno proposte dalla Universal Pictures per una candidatura ai prossimi Academy Awards… ma non gareggeranno nella stessa categoria.

A differenza di quanto accaduto per il musical di Broadway in cui entrambe le attrici () erano state candidate come migliori attrici protagoniste ai Tony Awards, per quanto riguarderàe la sua corsa agli Oscar, le candidature saranno in due diverse categorie.

Nonostante i due personaggi condividano lo schermo come co-protagoniste, Cynthia Erivo (Elphaba) sarà promossa per concorrere come migliore attrice protagonista, mentre Ariana Grande (Glinda) come non protagonista.

Vi ricordiamo chesarà in tutte le sale italiane a partire dal 24 novembre 2024, mentre gli Oscar 2025 si terranno il 3 marzo 2025.