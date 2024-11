Wicked, Ariana Grande spiega perché ha voluto il suo nome completo nei titoli di coda

Pubblicazione: 05 novembre alle 13:00

Il 20 novembre arriverà nei cinema Wicked con protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande rispettivamente nei panni di Elphaba e Glinda.

Lo scorso mese il film, diretto da Jon M. Chu, ha iniziato il suo tour di proiezioni per la stampa, i critici e gli influencer e in molti non hanno mancato di notare che Ariana Grande è accreditata come Ariana Grande-Butera. La stessa attrice spiega perché ha voluto che fosse utilizzato il suo nome completo:

Mi sembra che questa esperienza sia stata come un ritorno a casa per me. Sento di essere tornata in me stessa in molti modi, attraverso ciò che ho imparato da Glinda, da Elphaba. E, sai, quello era il mio nome quando sono andata a vedere lo spettacolo a 10 anni. Mi è sembrato un modo davvero bello per onorare quel momento. È stato come chiudere un cerchio, e mi è sembrato qualcosa che volevo fare.

Grande infatti sognava da anni di interpretare il ruolo della Strega Buona del Nord. Lei stessa ammette che per una decina d'anni ha "perseguitato" il produttore del film Marc Platt per sapere se ci fossero degli sviluppi. E quando nel 2021 ha ottenuto la parte per lei è stato un sogno divenuto realtà.