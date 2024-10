Wicked, Cynthia Erivo attacca il poster realizzato da un fan: "La cosa più offensiva che abbia mai visto"

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 16 ottobre alle 17:36

Qualche giorno fa la Universal ha svelato un nuovo poster di Wicked realizzato ricalcando la locandina della versione teatrale.

Il poster di Wicked (il film) e quello della versione teatrale a confronto

I fan dello spettacolo teatrale hanno apprezzato particolarmente la mossa, anche se molti hanno iniziato a modificare la locandina cinematografica per farla assomigliare ancora di più alla controparte teatrale.

Un fan poster di Wicked

I fan poster sono giunti agli occhi di, che non ha apprezzato le modifiche apportate al sue volto, specialmente la decisione di nasconderle gli occhi.

"È la cosa più assurda e più offensiva che abbia mai visto" ha scritto l'attrice in una storia Instagram. "È paragonabile alla terribile IA che stiamo combattendo, e lo stesso vale per la gente che chiede se la mia f*** è verde. Non fa ridere. È degradante, nei miei confronti e nei confronti di tutti noi".

La locandina originale è una ILLUSTRAZIONE. Sono un vero essere umano, che ha scelto di guardare dritto nell'obiettivo della fotocamera verso di voi, gli spettatori... perché senza parole comunichiamo con i nostri occhi. Il nostro poster è un omaggio, non un'imitazione. Cambiarmi i connotati e nascondere i miei occhi vuol dire cancellarmi. Mi fa stare così tanto male.

Ha poi aggiunto:

Wicked sarà nelle sale italiane a partire dal 24 novembre. L'arrivo al cinema della seconda parte è previsto per novembre 2025.