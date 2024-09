Wicked: Marissa Bode è "onorata" di essere stata scelta come prima attrice in sedia a rotelle per il ruolo di Nessarose

Pubblicazione: 23 settembre alle 17:00

Marissa Bode segna un importante primato nella storia del musical Wicked: è infatti la prima attrice in sedia a rotelle a interpretare Nessarose.

Sono davvero onorata che sia io a farlo. È molto importante scegliere interpreti in maniera autentica e mostrare persone disabili, ma è altrettanto importante come veniamo rappresentati.

Il personaggio è effettivamente in sedia a rotelle fino a quando Elphaba non compie un incantesimo sulle sue scarpe. Bode, che è disabile da quando aveva undici anni, non ha svelato come vedremo questa trasformazione nel film, ma si è detta orgogliosa di essere stata scelta:

Dopo un provino video e una serie di chiamate, ho smesso di ricevere notizie dal casting. Ho pensato: "Per me è finita". Ero triste, quindi ho realizzato un piccolo cortometraggio per distrarmi.

Bode ha raccontato come è stato il suo processo di audizione:

Dal momento che si trovava nel mese di ottobre, l'attrice ha incentrato il corto sulla magia:

[Nel corto] credo un piccolo incantesimo affinché presto arrivino buone notizie. Alla fine del video, si sente bussare alla porta. Penso davvero di aver creato accidentalmente un incantesimo, perché due giorni dopo ho ricevuto notizie dal casting.

Durante la sua successiva chiamata Zoom con Jon M. Chu, il regista ha interrotto la conversazione per andare ad aprire la porta: le buone notizie erano davvero arrivate e infatti nella stanza sono entrate Ariana Grande e Cynthia Erivo con un cartello che diceva: "Benvenuta a Oz! Vuoi essere la nostra Nessa?"

Wicked arriverà al cinema il 20 novembre.