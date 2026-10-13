Wildwood: I Segreti del Bosco Proibito sta per arrivare al cinema: il nuovo film LAIKA promette una rivoluzione

Pubblicazione: 13 ottobre alle 12:53

Con Coraline, ParaNorman e Kubo e la spada magica, LAIKA ha trasformato la stop-motion in qualcosa di immediatamente riconoscibile. Ora, dopo sette anni senza un nuovo lungometraggio dello studio, l'attesa sta finalmente per terminare: Wildwood: I Segreti del Bosco Proibito arriverà nei cinema italiani il 22 ottobre 2026, distribuito da Notorious Pictures.

Ilrappresenta il sesto lungometraggio in stop-motion die arriverà nelle nostre sale con un giorno di anticipo rispetto agli Stati Uniti, dove l'uscita è fissata per il 23 ottobre. Prima ancora, però, il pubblico italiano avrà un'occasione speciale per scoprirlo:, con una proiezione al Teatro Sistina di Roma come Evento Speciale Fuori Concorso.

Si tratta di un ritorno particolarmente importante per lo studio dell'Oregon, visto che l'ultimo lungometraggio LAIKA era Missing Link, uscito nel 2019, e Wildwood è stato descritto dallo stesso Knight come il mondo più grande che lo studio abbia mai costruito. Non sorprende quindi che il progetto abbia richiesto anni di lavoro: il regista ha raccontato di aver atteso addirittura 16 anni prima di portarlo sullo schermo, perché le tecniche e gli strumenti necessari per realizzare la sua visione semplicemente non esistevano ancora quando iniziò a pensare all'adattamento.

Wildwood – I segreti del bosco proibito, fonte: LAIKA Studios

Alla base del film c'è Wildwood, romanzo fantasy pubblicato nel 2011 e scritto da Colin Meloy, frontman dei The Decemberists, con le illustrazioni di Carson Ellis. La storia segue Prue McKeel, adolescente che vede il proprio fratellino Mac rapito da uno stormo di corvi e trascinato all'interno della cosiddetta Landa Impenetrabile, una misteriosa foresta nascosta appena oltre Portland, in Oregon.

Prue decide naturalmente di seguirlo e,, si addentra in un territorio nel quale le normali regole del suo mondo smettono rapidamente di avere valore. Ad attenderli ci sono animali parlanti, banditi, creature fantastiche e fazioni in conflitto, mentre quellaper riportare a casa Mac finisce per coinvolgere il destino dell'intero regno nascosto di Wildwood.

A prestare la voce a Prue nella versione originale è Peyton Elizabeth Lee, mentre Jacob Tremblay interpreta Curtis. Il cast vocale è però decisamente più ampio e comprende Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett, Awkwafina, Jake Johnson, Charlie Day, Amandla Stenberg, Jemaine Clement, Maya Erskine, Tantoo Cardinal, Tom Waits e Richard E. Grant. Dietro la macchina da presa torna invece Travis Knight, già regista per LAIKA di Kubo e la spada magica e reduce quest'anno da Masters of the Universe. La sceneggiatura è firmata da Chris Butler, altro nome strettamente legato alla storia dello studio grazie a ParaNorman e Missing Link.

Wildwood – I segreti del bosco proibito, fonte: LAIKA Studios

Ma è soprattutto sul piano tecnico che Wildwood: I Segreti del Bosco Proibito promette di mostrare fino a dove LAIKA sia riuscita a spingere ancora una volta la stop-motion. La produzione ha utilizzato 136 set e 231 pupazzi, costruendo fisicamente gran parte del mondo che vedremo sullo schermo. Tra le creazioni più complesse c'è anche una gigantesca aquila reale: per realizzarla sono state sviluppate diverse versioni del pupazzo e migliaia di piume sono state lavorate individualmente per consentire agli animatori di controllarne i movimenti fotogramma dopo fotogramma.

Un lavoro artigianale enorme che assume un significato particolaresta trasformando rapidamente l'industria dell'intrattenimento.come una celebrazione dell'“artistry over algorithms”, ribadendo la volontà di, affidandosi alle mani degli artisti pur utilizzando le nuove tecnologie per ampliare ciò che la stop-motion può fare.

E il film avrà anche dimensioni decisamente importanti: la durata indicata per Wildwood è di 132 minuti, oltre due ore che ne fanno un progetto particolarmente ambizioso per un lungometraggio animato realizzato con questa tecnica. Come abbiamo accennato poco sopra nell'articolo, per il pubblico italiano la data da segnare sul calendario è 22 ottobre 2026. E dopo sette anni trascorsi senza un nuovo lungometraggio dello studio, Wildwood: I segreti del bosco proibito non rappresenta soltanto il ritorno di LAIKA al cinema: è il film che lo studio ha aspettato per anni di essere tecnicamente pronto a realizzare, e potrebbe essere la dimostrazione più ambiziosa di ciò che la stop-motion può ancora fare nell'era dell'animazione digitale.