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Will Smith, arriva la serie autobiografica (e sarà collegata a Willy il principe di Bel Air)

Will Smith prepara 215, la serie dedicata alla sua ascesa musicale con DJ Jazzy Jeff nella Philadelphia degli anni ’80 e ’90.

di Federica Verdoliva
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Will Smith sorprende tutti con un nuovo progetto legato alle sue origini. L’attore sta sviluppando 215, una serie che riporterà sullo schermo gli anni precedenti alla fama internazionale. Al centro non ci sarà però la vita da star di Hollywood, ma il periodo in cui Smith era ancora un giovane rapper di Philadelphia. Insieme a DJ Jazzy Jeff, l’artista cercava di trasformare la passione per la musica in una vera carriera. Un racconto che permette così di scoprire cosa c’era prima di Willy, il principe di Bel-Air.

Il collegamento con Willy, il principe di Bel-Air è particolarmente interessante perché la sitcom del 1990 era già ispirata, seppur liberamente, alla vita di Smith. Per sei stagioni l’attore aveva interpretato una versione romanzata di sé stesso, un giovane proveniente da Philadelphia che veniva mandato a vivere nella ricca Bel-Air. Prima di diventare quel personaggio televisivo, però, Smith era conosciuto proprio come Fresh Prince e aveva costruito la propria popolarità musicale insieme a DJ Jazzy Jeff. 215 vuole quindi andare ancora più indietro, raccontando le origini di quella storia.

La serie seguirà i due mentre provano a ottenere un contratto con una casa discografica e a trasformare il loro talento in un'opportunità concreta. Intorno a loro ci saranno anche gli amici che contribuirono al percorso, mentre Philadelphia attraversava una fase di grande fermento per la cultura hip-hop. Il successo porterà inevitabilmente nuovi problemi, dalle pressioni dell'industria musicale alla necessità di non dimenticare le proprie radici, fino al rischio che fama e ambizione mettano alla prova rapporti personali costruiti nel tempo.

Il progetto ripercorrerà una collaborazione musicale realmente esistita dal 1986 e diventata una delle esperienze più importanti della prima carriera di Smith. Come duo, Fresh Prince e DJ Jazzy Jeff hanno venduto oltre 5 milioni di album negli Stati Uniti e ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui Grammy, Soul Train Awards, MTV Video Music Awards e American Music Awards. Tra i brani più celebri figurano Parents Just Don't Understand, Summertime, Boom! Shake the Room e Yo Home to Bel-Air, diventato indimenticabile anche grazie al legame con la sitcom.

215 rappresenta inoltre il primo progetto nato dalla collaborazione tra Westbrook Studios e The Malar Group, società fondata da Sayan Navaratnam. Per Terence Carter, presidente della divisione televisiva di Westbrook, la serie permette di raccontare un periodo decisivo per Philadelphia attraverso temi come amicizia, ambizione e integrità. Navaratnam ha invece sottolineato il valore della storia di due persone che hanno creduto l’una nell’altra riuscendo a costruire qualcosa destinato a durare. Al momento non è stato ancora comunicato il cast e nessuna emittente o piattaforma è associata ufficialmente a 215, il progetto è quindi nelle prime fasi, ma potrebbe offrire uno sguardo inedito sulla storia che ha preceduto uno dei personaggi più celebri della carriera di Will Smith.

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