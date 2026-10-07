Will Smith, arriva la serie autobiografica (e sarà collegata a Willy il principe di Bel Air)

Pubblicazione: 07 ottobre alle 12:42

Will Smith sorprende tutti con un nuovo progetto legato alle sue origini. L’attore sta sviluppando 215, una serie che riporterà sullo schermo gli anni precedenti alla fama internazionale. Al centro non ci sarà però la vita da star di Hollywood, ma il periodo in cui Smith era ancora un giovane rapper di Philadelphia. Insieme a DJ Jazzy Jeff, l’artista cercava di trasformare la passione per la musica in una vera carriera. Un racconto che permette così di scoprire cosa c’era prima di Willy, il principe di Bel-Air.

Il collegamento con Willy, il principe di Bel-Air è particolarmente interessante perché la sitcom del 1990 era già ispirata, seppur liberamente, alla vita di Smith. Per sei stagioni l’attore aveva interpretato una versione romanzata di sé stesso, un giovane proveniente da Philadelphia che veniva mandato a vivere nella ricca Bel-Air. Prima di diventare quel personaggio televisivo, però,e aveva costruito la propria popolarità musicale insieme a DJ Jazzy Jeff. 215 vuole quindi andare ancora più indietro, raccontando le origini di quella storia.

La serie seguirà i due mentre provano a ottenere un contratto con una casa discografica e a trasformare il loro talento in un'opportunità concreta. Intorno a loro ci saranno anche gli amici che contribuirono al percorso, mentre Philadelphia attraversava una fase di grande fermento per la cultura hip-hop. Il successo porterà inevitabilmente nuovi problemi, dalle pressioni dell'industria musicale alla necessità di non dimenticare le proprie radici, fino al rischio che fama e ambizione mettano alla prova rapporti personali costruiti nel tempo.

Il progetto ripercorrerà una collaborazione musicale realmente esistita dal 1986 e diventata una delle esperienze più importanti della prima carriera di Smith. Come duo, Fresh Prince e DJ Jazzy Jeff hanno venduto oltre 5 milioni di album negli Stati Uniti e ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui Grammy, Soul Train Awards, MTV Video Music Awards e American Music Awards. Tra i brani più celebri figurano Parents Just Don't Understand, Summertime, Boom! Shake the Room e Yo Home to Bel-Air, diventato indimenticabile anche grazie al legame con la sitcom.