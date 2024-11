Wolf Hall: Lo specchio e la luce, il regista e il produttore rispondono alle critiche sulla diversità nel casting

Il regista Peter Kosminsky ha commentato i cambiamenti effettuati nel cast di Wolf Hall per le riprese degli episodi tratti dal romanzo di Hilary Mantel intitolato Lo specchio e la luce, in arrivo sugli schermi britannici di BBC.

Amir El-Masry, di origine egiziana, ha sostituito infatti Jack Lowden nel ruolo di Thomas Wyatt, mentre Sarah Priddy, che è cresciuta in una famiglia britannica-africana, ha la parte di Lady Margery Seymour.

Alcuni critici, dopo aver visto in anteprima le puntate, hanno criticato le scelte prese. Petronella Wyatt, ad esempio, ha lodato El-Masry, ma sostenuto che far interpretare certi personaggi a persone di origini diverse, essendo una storia profondamente radicata nella storia britannica, è "appropriazione culturale".

Il filmmaker, all'anteprima del progetto, ha dichiarato:

Kosminsky ha aggiunto:

Volevamo gli attori migliori disponibili per lo show e abbiamo tenuto in considerazione tutti, e abbiamo scelto i migliori interpreti che hanno fatto l'audizione per i ruoli. E, ovviamente, non stavamo avendo sosia nella serie. Damian Lewis è molte cose, ma non somiglia particolarmente a Enrico VIII. Jonathan Pryce non è particolarmente somigliante al Cardinale Wolsey.