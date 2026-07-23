X Factor 2026 al via il 10 settembre ma lo show inizia prima: gli appuntamenti da non perdere prima del debutto

Pubblicazione: 23 luglio alle 12:31

X Factor 2026 è pronto a tornare sul piccolo schermo. Per tutti gli appassionati di talent show, la data segnata in rosso sul calendario per l'inizio dell'amato talent è giovedì 10 settembre 2026, quando il programma debutterà ufficialmente su Sky Uno e in streaming su NOW. Tuttavia, per chi proprio non riesce ad attendere l'inizio della gara vera e propria, la vera sorpresa è un'altra: la nuova stagione scalderà i motori già a partire dal mese di agosto. Sky ha infatti deciso di programmare due speciali appuntamenti estivi interamente dedicati al dietro le quinte, alle tappe preparatorie e al racconto senza filtri dei casting.

Si tratta di un regalo pensato per la community del programma, un modo per immergersi nell'atmosfera dello show prima ancora che i riflettori del palco principale si accendano in via definitiva. Finito l'agosto di preparativi, dal 10 settembre si entrerà nel vivo di un percorso di selezione serrato e avvincente. Le prime tre serate saranno dedicate alle consuete Audition, il primo scoglio fondamentale in cui gli aspiranti concorrenti dovranno conquistare almeno tre giudici. A seguire,dove la tensione raggiungerà livelli altissimi e servirà l'unanimità della giuria per staccare un pass, salvo ricorrere al decisivo X Pass.

Il cerchio si stringerà poi il 15 ottobre con le Last Call, l'ultimo temutissimo filtro basato sul meccanismo degli switch che definirà la squadra dei dodici concorrenti ufficiali. I dodici protagonisti scelti si affronteranno infine dal vivo nei Live Show, al via ogni giovedì a partire dal 22 ottobre in diretta dal Teatro Repower di Milano. Per questa ventesima e simbolica edizione del format, la squadra al comando unisce continuità e novità. Alla conduzione è confermata per la terza volta consecutiva Giorgia, pronta a guidare lo show con la sua innata empatia e una grande padronanza del palco.

Al tavolo dei giudici siederanno due volti amatissimi come Jake La Furia e Paola Iezzi, affiancati dalla presenza di Francesco Gabbani. A completare il quartetto c'è però la novità più attesa dell'anno: l'ingresso di Irama come nuovo giudice. Un profilo versatile ed energetico, capace di portare una visione musicale fresca e contemporanea al tavolo delle decisioni. Tra i cambiamenti più discussi di questa edizione spicca anche il ritorno alle origini per la serata conclusiva. Dopo le recenti edizioni che hanno visto il programma trasformare la suggestiva Piazza del Plebiscito a Napoli in un'enorme arena a cielo aperto, la finalissima di X Factor 2026 tornerà a svolgersi a Milano.

Un passaggio significativo per celebrare vent'anni di storia nella città che ha visto nascere e affermarsi il format nel nostro Paese, con la promessa di un evento. Tra anteprime estive, selezioni infuocate e una giuria rinnovata, la sfida per la nuova voce della musica italiana è pronta a partire.