X Factor 2026: chi sono i quattro finalisti verso la finale di Assago
Chi sono i quattro finalisti di X Factor 2026 dopo la semifinale del 26 novembre: ecco chi vola verso la finale del 3 dicembre.
La semifinale di X Factor 2026, andata in onda giovedì 26 novembre su Sky e NOW con la conduzione di Giorgia, ha chiuso il cerchio e definito i quattro nomi che si giocheranno il titolo nell'ultimo atto. Il verdetto lascia tutti e quattro i giudici ancora in corsa per la vittoria finale, in programma giovedì 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago con Elisa come super ospite.
Alex Fontana (squadra di Jake La Furia): ha strappato il pass diretto per la finale grazie al primo posto nella manche Live Room con la sua rilettura di Champagne Supernova degli Oasis, forte anche dell'attenzione raccolta dal suo inedito Vivian.
Mad-Dog (squadra di Paola Iezzi): la band sarda ha convinto nella seconda manche con Figure It Out dei Royal Blood, conquistando il secondo posto utile per l'ultimo atto.
Patrizia Napolano (squadra di Irama): ha raccolto standing ovation tra Je Suis Malade di Lara Fabian e Stay di Rihanna con Mikky Ekko, assicurandosi la terza casella in finale anche sull'onda del suo inedito Riman.
Giacomo Calò (squadra di Francesco Gabbani): dopo When a Man Loves a Woman e Una lunga storia d'amore, ha affrontato il ballottaggio interno contro Teo Bok; Gabbani ha chiesto il Tilt e il voto del pubblico ha premiato Calò come quarto finalista.
A fermarsi a un passo dalla finale sono stati Le Distanze, meno votati nel computo complessivo delle manche, e Teo Bok. Per Bok, già rientrato in gara dopo una precedente uscita durante il primo Live tramite lo Škoda X Pass di Giorgia, l'avventura si chiude proprio sul filo del rasoio al termine del Tilt. Con la semifinale archiviata, l'attenzione si sposta ora sul palco dell'Unipol Forum di Assago.
La sfida del 3 dicembre metterà a confronto l'attitudine rock e britpop di Alex Fontana, l'energia di band dei Mad-Dog, l'intensità vocale di Patrizia Napolano e il percorso di crescita di Giacomo Calò, in una finale che promette esibizioni dal vivo e un verdetto tutto da seguire.