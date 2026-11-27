Pubblicazione: 27 novembre alle 15:29

La semifinale di X Factor 2026, andata in onda giovedì 26 novembre su Sky e NOW con la conduzione di Giorgia, ha chiuso il cerchio e definito i quattro nomi che si giocheranno il titolo nell'ultimo atto. Il verdetto lascia tutti e quattro i giudici ancora in corsa per la vittoria finale, in programma giovedì 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago con Elisa come super ospite.

Alex Fontana (squadra di Jake La Furia): ha strappato il pass diretto per la finale grazie al primo posto nella manche Live Room con la sua rilettura di Champagne Supernova degli Oasis, forte anche dell'attenzione raccolta dal suo inedito Vivian.

Mad-Dog (squadra di Paola Iezzi): la band sarda ha convinto nella seconda manche con Figure It Out dei Royal Blood, conquistando il secondo posto utile per l'ultimo atto.

Patrizia Napolano (squadra di Irama): ha raccolto standing ovation tra Je Suis Malade di Lara Fabian e Stay di Rihanna con Mikky Ekko, assicurandosi la terza casella in finale anche sull'onda del suo inedito Riman. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Giacomo Calò (squadra di Francesco Gabbani): dopo When a Man Loves a Woman e Una lunga storia d'amore, ha affrontato il ballottaggio interno contro Teo Bok; Gabbani ha chiesto il Tilt e il voto del pubblico ha premiato Calò come quarto finalista.

La puntata si è articolata in due manche: nella prima, Live Room, i concorrenti si sono esibiti con arrangiamenti personali accompagnati da una band live di otto elementi guidata da Roy Paci. Nella seconda manche libera sono arrivate le conferme decisive, prima dell'eliminazione diretta de LeOgni giudice porta in finale un solo artista, garantendo una sfida equilibrata tra stili e percorsi diversi:

A fermarsi a un passo dalla finale sono stati Le Distanze, meno votati nel computo complessivo delle manche, e Teo Bok. Per Bok, già rientrato in gara dopo una precedente uscita durante il primo Live tramite lo Škoda X Pass di Giorgia, l'avventura si chiude proprio sul filo del rasoio al termine del Tilt. Con la semifinale archiviata, l'attenzione si sposta ora sul palco dell'Unipol Forum di Assago.

La sfida del 3 dicembre metterà a confronto l'attitudine rock e britpop di Alex Fontana, l'energia di band dei Mad-Dog, l'intensità vocale di Patrizia Napolano e il percorso di crescita di Giacomo Calò, in una finale che promette esibizioni dal vivo e un verdetto tutto da seguire.