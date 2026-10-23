X-Factor 2026, la prima puntata regala sorprese inaspettate: ecco chi è stato eliminato e perché è una sorpresa

Pubblicazione: 23 ottobre alle 11:03

Il primo Live Show di X Factor 2026 ha segnato l'inizio della fase più combattuta del talent show Sky Original prodotto da Fremantle. Ieri, Giovedì 22 ottobre, i dodici concorrenti hanno affrontato il pubblico da casa in due manche di cover che hanno decretato la prima, dolorosa eliminazione della stagione. Alice Fregoso, la diciottenne genovese della squadra di Francesco Gabbani, ha dovuto abbandonare il palco dopo aver perso il ballottaggio finale contro Veronica, concorrente di Fano del team di Jake La Furia. La serata è stata caratterizzata da un meccanismo inedito che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo. Prima delle esibizioni, la conduttrice Giorgia ha utilizzato lo Škoda X Pass per ripescare due concorrenti eliminati durante la Last Call: Timothée Bonnardel e Teo Bok sono tornati sul palco con l'opportunità di rientrare in gara al posto del primo eliminato. Una seconda possibilità che ha aggiunto tensione emotiva a una puntata già carica di aspettative.





. Marco Mengoni, vincitore di X Factor diciassette anni fa, è tornato su quel palco che ha segnato l'inizio della sua carriera per presentare il nuovo singolo "Giornate perse", in uscita come anticipazione dell'album "Felice sì, ma tutto sbagliato" previsto per l'11 dicembre. Il cantante ha regalato al pubblico un set inedito con "Cambia un uomo", "Luce" e una toccante versione di "Jealous Guy" di John Lennon, ricevendo una standing ovation che ha confermato il legame speciale tra l'artista e il programma che lo ha lanciato.composta da Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama al suo debutto come giudice e Francesco Gabbani. Tra le esibizioni più apprezzate della serata spiccano quelle di Patrizia, i Mad-Dogs, Le Distanze e Martina Cerutti, mentre Camilla ha sorpreso tutti confermandosi come l'underdog di questa edizione.: le critiche garbate ma puntuali di Francesco Gabbani hanno innervosito soprattutto Jake La Furia, generando qualche scintilla e fischi dal pubblico in studio. La sensazione è che la dimensione ludica e l'armonia del gruppo, protagoniste delle fasi iniziali, abbiano lasciato spazio alla competizione vera.

Al termine delle due manche, il verdetto del pubblico ha portato al ballottaggio Veronica, la meno votata della prima manche, e Alice Fregoso, seconda meno votata della seconda. Un confronto diretto che ha messo di fronte due talenti molto diversi. Veronica ha scelto come cavallo di battaglia "Voilà" di Barbara Pravi, brano che le ha permesso di esprimere tutta la sua intensità interpretativa. Alice Fregoso ha invece puntato su "Disfruto" di Carla Morrison, affrontando però un inconveniente tecnico che, nonostante sia stato superato, ha probabilmente influenzato la sua performance agli occhi dei giudici.





. Francesco Gabbani ha eliminato Veronica, fedele alla sua concorrente, mentre Jake La Furia, Irama e Paola Iezzi hanno votato per l'eliminazione di Alice Fregoso., costringendo la studentessa di lingue a lasciare X Factor. Gabbani l'ha abbracciata con parole piene di stima: "Evidentemente non era questo il momento, quello giusto arriverà, ne sono certo. Sei sincera, talentuosa e piena di emotività, ti meriti un grande avvenire". Alice, visibilmente commossa ma determinata, ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto: "Ringrazio Francesco in primis, per aver creduto in me da subito. Per me questa non è la fine di qualcosa, continuerò sicuramente".? Diciotto anni, vive a Genova dove frequenta il liceo linguistico studiando inglese, cinese e spagnolo. La musica è nella sua vita dal 2016, quando ha iniziato a suonare la chitarra e a studiare canto. Nel tempo ha aggiunto il pianoforte e il basso, quest'ultimo da autodidatta. Si definisce estroversa, spontanea, logorroica e disordinata, ma anche capace di programmare con precisione i suoi progetti futuri. La sua passione musicale affonda le radici nell'infanzia: a sette anni guardava i documentari su Alice Cooper e i concerti dei Queen in televisione. Il suo bagaglio musicale spazia dal grunge dei Nirvana a Celentano, Battisti, Dalla, Pino Daniele e De Gregori, passando per il britpop degli Oasis e artisti come Billy Joel, Pink Floyd, Jimi Hendrix e David Bowie. L'obiettivo dichiarato è vivere di musica, un sogno che non si è fermato con l'eliminazione da X Factor.

Con l'uscita di Alice Fregoso si è attivato il meccanismo dell'X Pass. Il pubblico da casa ha deciso tra i due ripescati, Timothée Bonnardel e Teo Bok, chi avrebbe preso il posto lasciato vuoto nella squadra di Francesco Gabbani. Timothée aveva conquistato tutti con la sua voce calda dall'anima soul durante l'esibizione di "(Sittin' on) The Dock of the Bay" di Otis Redding, un classico del 1967 che ha dimostrato la sua forte carica emotiva. Teo Bok, invece, ha puntato sull'energia travolgente di "Don't Stop Me Now" dei Queen, brano cult del 1979 eseguito al piano con grande allegria e la sua caratteristica attitudine da animatore.





, che è ufficialmente rientrato in gara entrando nel team di Francesco Gabbani. Una vittoria che conferma il forte seguito che il giovane artista si è costruito durante le puntate precedenti, diventando un vero e proprio idolo delle fan del programma. Timothée, pur avendo regalato un'esibizione di alto livello, ha dovuto salutare definitivamente il palco di X Factor.. I concorrenti rimasti in gara sanno che molto si deciderà non solo durante i Live Show del giovedì sera su Sky Uno e in streaming su NOW, ma anche attraverso i Daily in onda alle 20.30, dove il pubblico può conoscere meglio gli artisti nella loro quotidianità. Le scelte dei brani, la capacità di emozionare e l'alchimia con i giudici saranno determinanti nelle prossime settimane.