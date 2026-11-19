Pubblicazione: 19 novembre alle 12:49

Arriva il primo grande giro di boa per la ventesima edizione del talent show: stasera, giovedì 19 novembre alle 21:15, va in scena il quinto Live di X Factor 2026, in diretta su Sky e in streaming su NOW (con la visione in chiaro su TV8 il martedì e su Cielo il mercoledì). Alla conduzione c'è sempre Giorgia, mentre al tavolo dei giudici siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Dopo la tripla eliminazione della scorsa settimana che ha ridotto il cast a sette concorrenti, la puntata segna l'attesissima notte degli inediti.

Per i cantanti rimasti in gara è l'occasione di mostrare la propria identità discografica in vista della finale prevista per il 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago. Tutti i brani originali saranno distribuiti da Warner Music Italy sulle piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte. Jake La Furia affronta la serata con un solo artista, mentre gli altri tre giudici schierano due nomi a testa: nella squadra Francesco GabbaniGiacomo Calò porta la ballad A un passo da (firmata tra gli altri da Giuliano Sangiorgi), mentre Teo Bok canta Believe Me.

Irama schiera Le Distanze presentano Missione di soccorso e Patrizia Napolano canta RIMAN, brano che mescola italiano e napoletano, mentre Paola Iezzi presenta Camilla propone la ballad Solo noi e i Mad-Dog passano al brit rock con Pericolosa. Infine Jake La Furia sostiene Alex Fontana che debutta con il brano originale Vivian.

La struttura del quinto Live prevede due manche: oltre ai brani inediti, i sette concorrenti si misurano anche con un giro di cover assegnate dai giudici (tra cui Lose Control per Giacomo Calò, Always per Teo Bok, Il mondo per Le Distanze, Listen per Patrizia, When We Were Young per Camilla, Psycho Killer per i Mad-Dog e Young and Beautiful per Alex Fontana).

A differenza della: i due artisti meno votati finiscono al ballottaggio finale davanti ai giudici, con l'eventuale ricorso al Tilt in caso di parità. Sul fronte ospiti, l'apertura è affidata al cantautore britannico, vincitore tra le Nuove Proposte a Sanremo dopo il passaggio proprio dal talent.