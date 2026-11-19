X Factor 2026, quinto Live: arriva la notte degli inediti tra cover, ospiti e eliminazioni
Anticipazioni del quinto Live di X Factor 2026, in onda stasera 19 novembre su Sky e NOW: i 7 inediti in gara, le cover, gli ospiti Artemas e Settembre e il meccanismo dell'eliminazione.
Arriva il primo grande giro di boa per la ventesima edizione del talent show: stasera, giovedì 19 novembre alle 21:15, va in scena il quinto Live di X Factor 2026, in diretta su Sky e in streaming su NOW (con la visione in chiaro su TV8 il martedì e su Cielo il mercoledì). Alla conduzione c'è sempre Giorgia, mentre al tavolo dei giudici siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Dopo la tripla eliminazione della scorsa settimana che ha ridotto il cast a sette concorrenti, la puntata segna l'attesissima notte degli inediti.
Irama schiera Le Distanze presentano Missione di soccorso e Patrizia Napolano canta RIMAN, brano che mescola italiano e napoletano, mentre Paola Iezzi presenta Camilla propone la ballad Solo noi e i Mad-Dog passano al brit rock con Pericolosa. Infine Jake La Furia sostiene Alex Fontana che debutta con il brano originale Vivian.
La struttura del quinto Live prevede due manche: oltre ai brani inediti, i sette concorrenti si misurano anche con un giro di cover assegnate dai giudici (tra cui Lose Control per Giacomo Calò, Always per Teo Bok, Il mondo per Le Distanze, Listen per Patrizia, When We Were Young per Camilla, Psycho Killer per i Mad-Dog e Young and Beautiful per Alex Fontana).