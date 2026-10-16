X Factor 2026, squadre complete: fuori Teo Bok e Clode, ecco chi ha conquistato un posto ai Live

Pubblicazione: 16 ottobre alle 13:04

Le squadre di X Factor 2026 sono finalmente complete, ma le ultime selezioni hanno riservato colpi di scena inaspettati. Al termine delle Last Call, i quattro giudici hanno scelto i concorrenti con cui affrontare la prossima fase del talent show, lasciando a casa due nomi che avevano attirato l'attenzione del pubblico: Teo Bok e Clode. Una doppia esclusione destinata a far discutere, soprattutto considerando il percorso dei due artisti e le aspettative che si erano create intorno alle loro esibizioni.

La selezione ha definito i dodici protagonisti che si giocheranno l'accesso alle fasi successive della competizione. Tra solisti, band e progetti musicali dalle identitàpersonalità e stili interpretativi molto diversi. Francesco Gabbani ha completato la propria squadra puntando su Alice Fregoso, gli Scraffs e Giacomo Calò, quest'ultimo premiato con l'X Pass.

Alice, 18 anni e originaria di Genova, coltiva da tempo la passione per la musica: suona la chitarra, studia canto e ha imparato da autodidatta anche a suonare il pianoforte e il basso. Gli Scraffs, invece, sono una band composta da quattro musicisti tra i 19 e i 26 anni, uniti dalla voglia di trasformare le proprie influenze rock in un'identità riconoscibile. Completa il gruppo Giacomo Calò, 23 anni, originario di Nardò, in provincia di Lecce. Il cantante è riuscito a convincere Gabbani durante le Last Call, conquistando il posto disponibile e lasciando fuori Teo Bok.

La squadra di Jake La Furia sarà composta da Alex Fontana, Veronica Bruganelli e Martina Cerutti, conosciuta artisticamente come Alìa. Alex, originario di Secondigliano, ha svolto diversi lavori prima di continuare a inseguire la propria passione musicale, esibendosi anche come artista di strada. La sua performance alle Last Call gli ha permesso di conquistare una sedia nella squadra del giudice. Veronica Bruganelli, ventenne di Fano, affianca allo studio universitario la formazione musicale. Alìa, 19 anni, arriva invece da Desenzano del Garda e ha ottenuto direttamente l'X Pass, un riconoscimento che testimonia la fiducia riposta da Jake La Furia nelle sue potenzialità.

Per Paola Iezzi, i nomi selezionati sono Manù, i Mad Dog e Camilla Guerini. Manù, all'anagrafe Manuel Gargano, ha 20 anni e viene da Trabia, in provincia di Palermo. La musica è entrata nella sua vita anche grazie al padre e, durante le selezioni, il cantante ha saputo conquistare il pubblico fino a ricevere una standing ovation.Il loro universo musicale guarda all'indie rock e al britpop degli anni Novanta e Duemila. A completare la squadra c'è Camilla Guerini, 23 anni, studentessa di Giurisprudenza che ha ottenuto l'X Pass.

La squadra di Irama comprende Danny Anania, in arte Lenanie, il trio Le Distanze e Patrizia Napolano. Lenanie, nato a Prato nel 2000, ha scoperto la passione per il canto nel 2019 e ha alle spalle anche un percorso nella danza e nella break dance. Le Distanze sono invece un trio nato nel 2020, formato da Andrea Manuel Pagella, Corinna Lanari e Saverio Campese. Il gruppo vanta già esperienze importanti, tra cui la vittoria a Sanremo Rock nella categoria Trend e l'apertura di concerti di artisti affermati. Patrizia Napolano, 22 anni, arriva da Giugliano, in provincia di Napoli, e ha iniziato a studiare canto a 14 anni.

La notizia più sorprendente delle Last Call di X Factor 2026 resta l'eliminazione di Teo Bok e Clode. Quest'ultimo aveva attirato l'attenzione anche per aver conquistato Miley Cyrus, mentre Teo Bok poteva contare su un percorso che comprendeva persino una nomination ai Grammy Awards. Nonostante i rispettivi trascorsi, nessuno dei due è riuscito a ottenere un posto nelle squadre definitive. Ora l'attenzione si sposta sui dodici concorrenti selezionati: saranno loro a cercare di convincere giudici e pubblico, trasformando questa opportunità televisiva in un trampolino per la propria carriera musicale.