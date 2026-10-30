X Factor, la voce dei Mad-Dog diventa quella di Alvin Superstar, Gabbani: "Non ci prendete in giro"

Pubblicazione: 30 ottobre alle 10:33

Nel panorama televisivo italiano, dove l'imprevisto può trasformarsi in un momento memorabile, il secondo live show di X Factor ha regalato un episodio che difficilmente verrà dimenticato. I Mad-Dog, band sarda guidata dal carismatico Renato Marchisio, hanno vissuto un'esperienza surreale: la loro performance si è trasformata, per una manciata di secondi, in qualcosa che sembrava uscito direttamente da un episodio di Alvin and the Chipmunks. L'episodio ha catalizzato l'attenzione non solo del pubblico in studio, ma anche dei telespettatori a casa e degli stessi giudici, generando un dibattito immediato su cosa fosse realmente accaduto.





Per la seconda settimana consecutiva. La coach Paola Iezzi aveva scelto per loro Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel, nella versione riarrangiata dai The Lemonheads del 1992. Un brano iconico, perfetto per mettere in mostra l'energia grezza e l'attitudine rock della band.. La performance stava procedendo in modo impeccabile quando, all'improvviso, è successo l'impensabile., assumendo una tonalità acutissima che ha fatto pensare immediatamente ai celebri scoiattoli parlanti dei cartoni animati.

L'effetto, causato da un malfunzionamento tecnico, è durato circa dieci secondi, un lasso di tempo sufficientemente breve da non compromettere l'intera esibizione, ma abbastanza lungo da essere notato da tutti. Ciò che ha reso l'episodio ancora più singolare è stata la reazione, o meglio la non-reazione, dei Mad-Dog stessi. Nel filmato si vede chiaramente come Renato continui a cantare e suonare senza scomporsi minimamente, portando avanti l'interpretazione come se nulla fosse accaduto. Una professionalità che, solo successivamente, si è rivelata essere frutto di una totale inconsapevolezza dell'accaduto.

La giuria ha reagito con un misto di incredulità e ironia. Jake La Furia, sempre pronto alla battuta, ha cercato di alleggerire l'atmosfera chiedendo al cantante se avesse utilizzato un palloncino gonfiato ad elio per ottenere quell'effetto vocale così particolare. Una domanda apparentemente scherzosa che, però, nascondeva un dubbio genuino: si trattava di un espediente artistico o di un errore? Francesco Gabbani è apparso visibilmente spiazzato. Il cantautore toscano, noto per la sua attenzione ai dettagli sonori e arrangiamenti, ha inizialmente interpretato quella distorsione vocale come una scelta stilistica deliberata. "Non ci prendete in giro. Era una cosa particolare, ma era anche musicale" ha commentato, rivelando quanto l'effetto, seppur inaspettato, avesse una sua coerenza all'interno dell'esecuzione.





A chiarire definitivamente la situazione è stata, la coach della band. Con tono pacato ma deciso,. "Si tratta di un problema tecnico, anche se qua i fonici fanno un grandissimo lavoro" ha dichiarato, riconoscendo la professionalità del team tecnico dello show e, specialmente durante le dirette televisive. La reazione del pubblico sui social è stata immediata e variegata., tanto da essersi detti "gasati" per quella che sembrava un'audace scelta stilistica.Ma c'è di più.. "Avevo le cuffie e non ho sentito nulla. Però devo dire che è quasi piaciuto. Perché non riproporlo in futuro? Adesso mi è venuta questa idea"che contraddistingue i veri artisti, accostando il loro stile ai Beatles e agli svedesi The Hives, due riferimenti di peso nel panorama rock. Nel frattempo, sugli spalti, le Mum-Dog, le mamme dei componenti della band diventate ormai presenza fissa e iconica del programma, hanno continuato a sventolare il loro striscione di supporto, incuranti dell'imprevisto tecnico.

Resta da vedere se, come suggerito scherzosamente da Renato, quella voce da Chipmunks troverà davvero spazio in una futura performance. Per ora, i Mad-Dog possono dirsi protagonisti di uno dei momenti più discussi e virali di questa edizione di X Factor, non solo per il loro talento musicale, ma anche per un imprevisto tecnico che ha regalato al pubblico italiano un momento di puro, involontario, intrattenimento.