X-Files: il protagonista della serie originale tornerà nel reboot? L'attore dice la sua

Pubblicazione: 11 aprile alle 13:18

David Duchovny ha parlato. E le sue parole sul reboot di The X-Files in arrivo su Hulu sono un mix di curiosità, cautela e quella saggezza che solo nove stagioni passate a inseguire alieni e complotti governativi possono regalare. L'attore, eterno volto di Fox Mulder, ha confermato di aver avuto conversazioni con Ryan Coogler, il filmmaker premio Oscar che sta orchestrando il ritorno della serie cult degli anni Novanta. Ma attenzione: non aspettatevi conferme trionfali o foto di reunion nostalgiche. Perché Duchovny non ha ancora letto la sceneggiatura del pilot e, dettaglio ancora più straniante, non sa nemmeno se il suo Mulder esisterà nell'universo narrativo che Coogler sta costruendo.



Durante un'intervista con The Hollywood Reporter, l'attore ha scelto la via della trasparenza: "Ho parlato con Ryan e ho un'idea generale di cosa sia il progetto, ma non ho letto la sceneggiatura. Ci sono state discussioni su certe cose, ma nulla di concreto a questo punto". Tutto è ipotetico, dice. Tutto è sospeso in quella zona grigia che gli appassionati di X-Files conoscono bene, dove le verità definitive scarseggiano e le domande si moltiplicano come funghi dopo la pioggia.



Coogler sta reimaginando The X-Files da zero, con nuovi personaggi interpretati da Danielle Deadwyler, star di Till, e Himesh Patel, visto in Tenet. E tutto ciò solleva interrogativi legittimi: quale spazio ci sarà per Mulder e Scully in questa nuova configurazione? Saranno presenze fantasma, riferimenti narrativi, o semplicemente non esisteranno affatto in questa timeline alternativa?

I protagonisti di X-Files, fonte: Hulu





Duchovny, che di fantascienza e universi paralleli ne ha visti parecchi, non si sbilancia. Ammette che potrebbero esserci coinvolgimenti di qualche tipo, ma ribadisce: finché non avrà informazioni concrete, considera tutto puramente teorico. È un approccio pragmatico, quasi scientifico. Mulder sarebbe fiero.



The X-Files ha debuttato nel 1993 e ha cambiato il volto della televisione americana. Per nove stagioni, Mulder e Scully hanno indagato su casi irrisolti che coinvolgevano fenomeni paranormali, costruendo un'mitologia complessa che intrecciava cospirazioni governative, rapimenti alieni, esperimenti genetici e la ricerca ossessiva della verità. Due film cinematografici nel 1998 e nel 2008 hanno espanso l'universo narrativo, prima che la serie tornasse nel 2016 con una decima stagione di sei episodi, seguita da un'undicesima stagione di commiato nel 2018.



Il reboot targato Coogler è ufficialmente in sviluppo per Hulu, con il filmmaker che ha promesso di restare fedele allo spirito della serie originale. Lavorerà al fianco della showrunner Jennifer Yale e di un team di produttori che include Chris Carter, creatore originale di X-Files, oltre a Sev Ohanian, Zinzi Coogler e Simone Harris. La scelta di Deadwyler e Patel come nuovi protagonisti segnala un chiaro intento: creare qualcosa di fresco, contemporaneo, capace di parlare a un pubblico che forse non ha vissuto l'epoca d'oro della serie ma ne conosce l'eredità culturale.