X-Files: Ryan Coogler rivela l'attrice che interpreterà Scully nella serie tv reboot

Pubblicazione: 24 febbraio alle 14:20

Dopo anni di voci, speculazioni e silenzi strategici, il reboot di X-Files ha finalmente un volto. Danielle Deadwyler, attrice che negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio sempre più rilevante nel panorama hollywoodiano grazie a ruoli intensi e memorabili, sarà una delle co-protagoniste della nuova versione della serie cult che ha definito l'immaginario televisivo degli anni Novanta. Il progetto, che approda su Hulu con un pilot ordinato ufficialmente, vede alla guida creativa Ryan Coogler, regista di Black Panther e Sinners, che scriverà e dirigerà l'episodio pilota.



La notizia arriva a quasi due anni di distanza dal primo annuncio, risalente a marzo 2023, quando Chris Carter, creatore della serie originale, aveva rivelato il coinvolgimento di Coogler nel rilancio del franchise. La premessa narrativa del reboot mantiene un legame con l'originale pur costruendo una propria identità. La serie seguirà due agenti dell'FBI altamente decorati ma profondamente diversi tra loro, che formeranno un legame improbabile quando verranno assegnati a una divisione chiusa da tempo, dedicata a casi che coinvolgono fenomeni inspiegabili. È una struttura che richiama inevitabilmente la dinamica tra Fox Mulder e Dana Scully, ma con la promessa di esplorarla attraverso una lente contemporanea e con nuovi protagonisti che porteranno le proprie peculiarità.

Danielle Deadwyler in The woman in the yard, fonte: Universal Pictures





Danielle Deadwyler non è un nome sconosciuto agli appassionati di cinema e televisione di genere. Ha guidato il cast del film horror The Woman in the Yard per Universal Pictures e ha recitato nel thriller Carry-On di Netflix, oltre ad aver avuto un ruolo fondamentale in I Saw the TV Glow di A24. Ma è nel dramma che ha dimostrato tutta la sua profondità: la performance in Till le è valsa una nomination ai BAFTA come migliore attrice protagonista, mentre The Piano Lesson ha ulteriormente consolidato la sua reputazione come interprete capace di sostenere narrazioni complesse e cariche emotivamente. Il suo curriculum recente include anche una parte nella terza stagione di Euphoria, in arrivo ad aprile, e un ruolo nella commedia HBO Rooster al fianco di Steve Carell.



X-Files originale ha debuttato nel 1993 su Fox e si è concluso nel 2018, attraversando diverse stagioni, due film cinematografici e un revival di breve durata. Ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura pop, influenzando decine di serie successive e definendo standard narrativi per tutto ciò che riguarda misteri, cospirazioni e fenomeni paranormali. Il reboot dovrà confrontarsi con aspettative altissime e con una base di fan che conosce a memoria ogni episodio della serie madre. Ma con un creativo del calibro di Coogler al timone e un'attrice della statura di Deadwyler a guidare il cast, il progetto ha tutti gli strumenti per costruire qualcosa che rispetti il passato guardando al futuro.