X-Men 97: quando arrivano le nuove stagioni? Prima di quanto si possa pensare

Pubblicazione: 07 agosto alle 13:21

I fan di X-Men '97 possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. La serie animata che ha conquistato il pubblico mondiale non solo continuerà, ma lo farà con una cadenza regolare che ricorda i fasti della televisione classica. Brad Winderbaum, Head of TV and Streaming dei Marvel Studios, ha confermato in esclusiva a Collider che la terza stagione arriverà nel 2027 e la quarta nel 2028, stabilendo un ritmo annuale di pubblicazione che promette di mantenere vivo l'entusiasmo dei mutanti più fedeli.

X-Men '97 - Marvel Animation

La dichiarazione è arrivata durante uno screening del finale della seconda stagione, quando Winderbaum ha risposto senza esitazione alle domande sulla tempistica: "La stagione 3 uscirà l'anno prossimo e la stagione 4 quello successivo". Una conferma netta che chiude ogni speculazione e offre ai fan una roadmap precisa per i prossimi anni. Il dirigente Marvel ha anche ammesso che persino, rivelando un approccio alla produzione che mira alla velocità senza compromettere la qualità.

Il percorso di X-Men '97 rappresenta un caso quasi unico nell'animazione moderna. La prima stagione, lanciata nel 2024, ha immediatamente conquistato fan storici e nuovi spettatori, dimostrando che la nostalgia, quando gestita con rispetto e creatività, può diventare un potente motore narrativo. La seconda stagione, arrivata nel 2026, ha mantenuto lo slancio senza cedere alla tentazione di ripetersi, espandendo l'universo mutante con nuove storyline e approfondimenti sui personaggi che hanno definito un'epoca.

X-Men '97 - Marvel Animation

Winderbaum ha anche lasciato intendere che l'ambizione per X-Men '97"Gli X-Men erano un elemento costante della mia vita crescendo, e voglio semplicemente realizzare quante più stagioni possibile il più velocemente possibile per farle vedere alla gente". Una dichiarazione che, pur non costituendo un rinnovo ufficiale oltre la season 4, mostra chiaramente l'intenzione di trasformare la serie

La sfida sarà mantenere alta la qualità narrativa e visiva con una produzione così serrata. L'animazione richiede tempo, pianificazione meticolosa e un coordinamento complesso tra team creativi, oltre alla realizzazione di tutti i riferimenti fumettistici. Il fatto che Marvel si senta sicura di promettere questa cadenza suggerisce che i processi produttivi sono già stati ottimizzati e che le pipeline creative sono rodate. La seconda stagione ha dimostrato che il team può gestire le aspettative elevate generate dal debutto, ora si tratta di sostenere questo standard per almeno altri due anni.

Per i fan, questo significa un ritorno alla prevedibilità positiva: sapere quando aspettarsi nuovi episodi, poter pianificare maratone e discussioni, costruire comunità attorno ad appuntamenti fissi. In un panorama mediatico frammentato dove ogni serie sembra avere tempistiche misteriose, X-Men '97 offre la certezza di un ritorno annuale, quasi come una tradizione moderna che riecheggia i sabati mattina davanti al televisore.