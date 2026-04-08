X-Men nel MCU: arrivano i primi aggiornamenti sul reboot e i piani per il futuro (ecco chi scriverà il film)

Pubblicazione: 08 aprile alle 19:44

Il futuro degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe continua a essere uno degli argomenti più attesi dai fan e, allo stesso tempo, uno dei più avvolti nel mistero. Marvel Studios non ha ancora rivelato molti dettagli ufficiali sul reboot dedicato ai mutanti, ma le informazioni che emergono dietro le quinte indicano che il progetto è molto più strutturato di quanto sembri. L’idea non è semplicemente riportare gli X-Men sul grande schermo, ma costruire una nuova direzione narrativa capace di durare nel tempo.

X-Men -©20 Century Fox

A chiarire parte della visione è stato il regista Jake Schreier, attualmente al lavoro sul progetto, che ha spiegato come l’obiettivo immediatoSecondo Schreier, il team creativo sta già discutendo su quali, quali elementi non siano ancora stati esplorati al cinema e quali strade “meno battute” possano dare nuova vita alla saga. L’idea, quindi, è quella di

Un elemento centrale dello sviluppo è la nuova squadra di sceneggiatori coinvolta nella revisione della sceneggiatura. Schreier ha infatti arruolato Lee Sung Jin e Joanna Calo, già noti per il successo delle serie Beef e The Bear, per lavorare sull’ultima versione del copione. Il loro ritorno a collaborare con il regista dopo il lavoro condiviso su Thunderbolts* rafforza la continuità creativa del progetto. In precedenza, la sceneggiatura era passata anche attraverso altri autori come Michael Lesslie, Aaron Rabin e Zach Dean, segno di un processo di sviluppo lungo e complesso, tipico delle grandi produzioni Marvel.

X-Men: Giorni di un futuro passato -©20 Century Fox

L’approccio narrativo che emerge da queste dichiarazioni punta a valorizzare ciò che ha sempre reso unici gli X-Men nei fumetti: non solo le battaglie tra supereroi, ma soprattuttoSchreier ha sottolineato come i fumetti degli X-Men funzioninocon dinamiche quasi “da soap opera”, dove le relazioni tra i personaggi sono centrali quanto l’azione. Per questo motivo, la scelta degli sceneggiatori è ricaduta su autori capaci di trasformare le idee in storie emotivamente radicate nei personaggi.

Dal punto di vista industriale, il reboot rappresenta un passaggio storico: sarà infatti il primo film sugli X-Men prodotto direttamente dai Marvel Studios dopo l’acquisizione da parte di Disney dei diritti precedentemente detenuti da Fox nel 2019. In passato, lo studio Fox ha realizzato numerosi film dedicati ai mutanti, da Logan (2017) a Deadpool (2016), fino a titoli meno fortunati come X-Men: Apocalypse (2016) e The New Mutants (2020), contribuendo a costruire un universo narrativo autonomo.

Ora, però, i personaggi stanno per essere integrati completamente nel Marvel Cinematic Universe. Prima dell’arrivo della nuova squadra, alcuni volti storici degli X-Men interpretati da attori come Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Bestia) e James Marsden (Ciclope) compariranno nel film Avengers: Doomsday. Solo dopo questo passaggio di testimone, Marvel introdurrà una nuova generazione di mutanti, destinata a diventare il cuore del reboot.

In sintesi, il progetto degli X-Men non è solo un ritorno, ma un ripensamento profondo dell’intero franchise: un equilibrio tra eredità storica, nuove visioni autoriali e una strategia narrativa di lungo periodo che potrebbe ridefinire uno dei gruppi di supereroi più iconici della cultura pop.