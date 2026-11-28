Pubblicazione: 28 novembre alle 21:30

Il finale di You'll Never Find Me svela che l'incontro tra Patrick e la misteriosa Visitatrice non è mai avvenuto nel modo in cui lo spettatore lo ha visto. La giovane donna che durante la notte cerca rifugio nella roulotte dell'uomo appartiene alla sua immaginazione ed è legata a un episodio che Patrick ha cercato di rimuovere dalla memoria. Dietro la sua apparizione si nasconde il ricordo di un omicidio, il primo di una lunga serie, destinato a riaffiorare proprio quando l'uomo crede di avere ancora tutto sotto controllo.

. L'uomo conduce da tempo una doppia esistenza, all'apparenza è un individuo isolato, segnato dalla solitudine e dall'alcol, ma in realtà è un assassino che ha attirato diverse donne nella propria abitazione per ucciderle.. Gli oggetti appartenuti alle vittime, soprattutto gioielli e vestiti, diventano ricordi macabri che conserva nella roulotte.

Anche i racconti sulla presunta moglie nascondono una menzogna. Patrick modifica più volte la storia degli oggetti femminili presenti in casa, attribuendoli prima a una vecchia fidanzata e poi alla donna che sostiene di aver perso. Le incongruenze non sono casuali, servono a costruire una versione accettabile della propria vita e a nascondere ciò che ha fatto. La Visitatrice riconosce alcuni particolari che la mettono in allarme, tra cui gli orecchini simili a quelli che indossava e le tracce di sangue vicino agli attrezzi dell'uomo.

La rivelazione più importante riguarda proprio l'identità della giovane. I brevi ricordi dell'automobile che ricorrono durante il film non sono semplici immagini slegate dalla vicenda, rimandano al momento in cui Patrick incontrò la sua prima vittima. La donna gli aveva chiesto un passaggio e lui l'aveva accompagnata nella propria abitazione, dove l'aveva uccisa con un martello. Il volto che gli sembra tanto familiare appartiene proprio a lei. Anche gli orecchini ritrovati nel bagno acquistano un significato diverso, erano già in suo possesso perché li aveva sottratti alla donna dopo averla assassinata.

. Durante il confronto immaginario, l'uomo finisce per somministrarle il GHB, ma la situazione rappresenta una distorsione della realtà, è lui ad aver ingerito la sostanza e a essere ormai in pericolo.. La sua comparsa sembra dare corpo alla paura e al senso di colpa di un assassino che, per la prima volta, non riesce più a sottrarsi ai propri ricordi.

Nell'ultima sequenza Patrick torna alla solitudine della sua roulotte. Il nuovo bussare alla porta non introduce un'altra Visitatrice, sono i ragazzini del quartiere, gli stessi che abitualmente lo disturbano con i loro scherzi. Il GHB ingerito continua ad agire e Patrick muore soffocato all'interno della casa mobile. La sua fine chiude il cerchio aperto dal primo omicidio, la donna che aveva cercato di cancellare dalla propria memoria è tornata, almeno nella sua coscienza, a ricordargli ciò che aveva fatto. Il titolo You'll Never Find Me assume un significato ancora più sinistro, legato tanto alla capacità dell'uomo di nascondersi quanto all'impossibilità di sfuggire definitivamente al proprio passato.