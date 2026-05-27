Young Avengers rischiano di non esistere mai: la confessione di Iman Vellani spiazza (nonostante le aspettative)

Pubblicazione: 27 maggio alle 08:45

Il sogno di vedere gli Young Avengers sul grande schermo potrebbe rimanere tale ancora a lungo ed a dirlo, con una franchezza che ha colto di sorpresa molti appassionati, è proprio Iman Vellani, l'attrice che ha dato vita a Ms. Marvel nel Marvel Cinematic Universe. Durante una recente apparizione al podcast Revenge Of, la giovane star ha affrontato il tema con una lucidità disarmante, lasciando intendere che il progetto tanto atteso dai fan potrebbe non vedere mai la luce nella forma originariamente immaginata.

La dichiarazione di Vellani tocca un nervo scoperto per chi segue le vicende dell'universo cinematografico. "Personalmente sono più fan dei Champions che degli Young Avengers", ha spiegato l'attrice, aggiungendo che "quelle storyline sono molto più rilevanti". Ma è la seconda parte della sua riflessione a suonare come un campanello d'allarme: "Credo anche che nessuno di noi sarà più giovane quando arriveranno finalmente a realizzarlo".

L'ultima volta che i fan hanno intravisto la possibilità concreta di un team di giovani eroi è stato nel finale di The Marvels, uscito nel 2023. In quella sequenza, Kamala Khan fa visita a Kate Bishop per informarla che sta mettendo insieme un gruppo di giovani supereroi. Una scena carica di promesse, un assaggio di quello che potrebbe essere. Eppure, da allora, il silenzio più totale ed assordante. Nessun aggiornamento, nessun progetto annunciato, nessuna conferma, come se quella sequenza fosse rimasta sospesa nel vuoto narrativo del franchise, congelata per sempre.

Iman Vellani in Ms. Marvel, fonte: Disney

Ed effettivamente il problema che Vellani solleva non è di poco conto, poiché nei fumetti Marvel, i Young Avengers sono effettivamente adolescenti, un gruppo di teenager che si trova a gestire poteri straordinari mentre affronta le sfide tipiche della giovinezza. Ma nell'MCU, i tempi di produzione sono lunghi, le agende degli attori complicate, e la pianificazione delle fasi narrative richiede anni. I membri del potenziale team già introdotti stanno rapidamente invecchiando: alcuni sono prossimi alla maggiore età, altri hanno già superato i vent'anni. La stessa Kamala Khan, ancora liceale nelle sue apparizioni, avrà probabilmente già conseguito il diploma quando tornerà sullo schermo.

Ed è qui che entra in gioco l'alternativa suggerita dall'attrice: i Champions. Questo team, nelle pagine dei fumetti, rappresentadell'idea di supereroi giovani, con storie che. Una formula che, secondo Vellani e altri addetti ai lavori, si adatterebbe meglio sia all'età effettiva degli attori coinvolti sia al contesto narrativo attuale dell'MCU.

Kevin Feige, iconico presidente dei Marvel Studios, aveva parlato della questione nel luglio 2025, mantenendo le porte aperte ma senza sbilanciarsi troppo. "Potenzialmente", aveva dichiarato, spiegando che tutto dipende da dove si trovi la storia migliore e quale sia "la strana alchimia" giusta. Chi sarebbe divertente vedere insieme? "Gli uni con gli altri, perché questo sono i Young Avengers, ma anche mescolando le cose ulteriormente", aveva aggiunto Feige, lasciando intendere che la formula potrebbe essere più fluida di quanto i puristi dei fumetti si aspettino.

Iman Vellani in The Marvels, fonte: Disney

La domanda che i fan devono porsi ora non è più "quando vedremo i Young Avengers", ma piuttosto: "li vedremo mai davvero"?. E se la risposta dovesse essere negativa, almeno Iman Vellani avrà avuto il merito di dirlo chiaramente, senza girarci intorno. In un'industria dove le pubbliche relazioni spesso mascherano la realtà, un po' di onestà vale più di mille promesse vaghe.

In tutto questo, ricordiamo che la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe è attualmente concentrata sulla conclusione della Saga del Multiverso, con Avengers: Doomsday previsto per dicembre 2026 e Avengers: Secret Wars per dicembre 2027. Prima di allora, Tom Holland tornerà nei panni di Spider-Man con Brand New Day il 31 luglio prossimo.