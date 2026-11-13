Your Name: torna al cinema il capolavoro di Makoto Shinkai per il 10° anniversario

Pubblicazione: 13 novembre alle 12:34

A dieci anni dalla sua prima uscita, Your Name, il capolavoro di Makoto Shinkai che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, torna sui grandi schermi italiani con Dynit il 23, 24 e 25 novembre 2026, per la prima volta in 4K. La clip italiana introduce nell’atmosfera struggente di una delle storie più amate e commoventi dell'animazione giapponese contemporanea, capace di intrecciare romanticismo, mistero e suggestioni fantastiche in un racconto che continua a emozionare a distanza di dieci anni. Il film inaugura Anime al Cinema, la nuova stagione cinematografica targata Dynit che celebra l’animazione giapponese con titoli mai visti prima sui grandi schermi italiani e film amatissimi dal pubblico.

“Sono sempre alla ricerca di qualcosa, o di qualcuno”: la frase pronunciata da Taki nella clip italiana, la cui intensità riverbera nel dialogo a distanza fra i due protagonisti.Mitsuha vive a Itomori, una piccola cittadina di montagna, e sogna di lasciarsi alle spalle la provincia per trasferirsi nella frenetica Tokyo. Taki, invece, abita proprio nella capitale, dove frequenta il liceo, lavora part-time in un ristorante italiano e coltiva la sua grande passione per l'arte e l'architettura.Quella che inizialmente sembra una bizzarra esperienza onirica si trasforma presto in qualcosa di molto più profondo:

Alternando leggerezza, ironia e momenti di grande intensità emotiva, Makoto Shinkai costruisce un racconto sul destino, sulla memoria e sulla forza dei legami umani, capace di emozionare attraverso una storia intima e universale. Uscito nel 2016, Your Name è diventato uno dei titoli simbolo dell'animazione giapponese contemporanea, conquistando il pubblico internazionale con la sua sensibilità e la sua originale fusione di romanticismo e fantastico.

A rendere il film indimenticabile è anche la straordinaria bellezza dell'animazione, cifra distintiva del cinema di Shinkai. Dai paesaggi rurali giapponesi alle strade illuminate di Tokyo, fino ai cieli attraversati dalla cometa, ogni immagine colpisce per la ricchezza dei dettagli, l'uso della luce e l'intensità dei colori, riflettendo e amplificando le emozioni dei protagonisti. Il ritorno al cinema in 4K permette così di riscoprire tutta la suggestiva bellezza dell’universo visivo di Your Name.

Sinossi

, in occasione del suo decimo anniversario,. Il film sarà proiettato da The Space CinemaUCI Cinemas, Notorious Cinemas, Giometti Real Estate Cinema, Unici Cinema.

È ormai passato un mese da quando sopra il Giappone è passata una cometa attesa da oltre mille anni. Mitsuha è una studentessa che vive in una piccola città rurale, il suo sogno però è quello di trasferirsi a Tokyo. Taki è uno studente di liceo che vive proprio a Tokyo, ha un lavoro part-time in un ristorante italiano ma il suo sogno è quello di lavorare nel campo dell’arte o dell’architettura. Una notte, Mitsuha sogna di essere un giovane uomo, di averenuovi amici e che lo skyline di Tokyo si apre dinnanzi al suo sguardo. Nello stesso momento Taki sogna di essere una ragazzina che vive in una piccola città di montagna che non ha mai visitato. Qual è il segreto che si cela dietro questi strani sogni?