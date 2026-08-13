Zack Snyder torna alla Warner Bros. dopo anni di tensioni: l'accoglienza dello studio sorprende tutti

Pubblicazione: 13 agosto alle 09:00

A volte Hollywood riserva colpi di scena più improbabili di qualsiasi film: Zack Snyder, il regista che solo pochi anni fa definiva la Warner Bros. "aggressivamente anti-Snyder", è tornato nei mitici studios di Burbank. E non l'ha fatto in punta di piedi, visto che è stato accolto come un eroe. E senza troppe sorprese, la foto pubblicata sui social del regista sul lotto della Warner Bros. ha fatto esplodere internet. Sullo sfondo, la canzone "Home" di Matthew Hall.

Un messaggio neanche troppo velato: casa è dove il cuore batte, anche quando quel cuore è stato spezzato. La didascalia recitava semplicemente: “Oggi passo un po’ di tempo con un gruppo di persone fantastiche qui alla Warner Bros.”. Per capire la portata di questo momento serve fare un salto indietro di nove anni. Era ilquando la produzione di Justice League divenne uno dei capitoli più tumultuosi della storia recente di Hollywood., architetto del, abbandonò il progetto in circostanze drammatiche.

Joss Whedon subentrò per rigirare e rimontare praticamente l'intero film, stravolgendo la visione originale. Il risultato fu un ibrido che non soddisfò nessuno: né i fan della Marvel-style di Whedon, né quelli della poetica cupa e mitologica di Snyder. Ma i fan non dimenticano. E soprattutto non mollano. Il movimento #ReleaseTheSnyderCut divenne una crociata digitale che durò anni, spingendo la Warner a una mossa senza precedenti: finanziare il completamento e la pubblicazione della versione originale del regista.

Justice League, fonte: Warner Bros.

Quando Zack Snyder's Justice League uscì su HBO nel 2021, con i suoi 242 minuti di durata, fu celebrato come una "sorprendente rivendicazione per il regista e per i fan che hanno creduto nella sua visione". Tom Jorgensen di IGN lo definì esattamente così nella sua recensione. Eppure, nonostante questo trionfo tardivo, i rapporti tra Snyder e la Warner rimasero gelidi. Nel 2021 il regista non usò mezzi termini, dichiarando che lo studio era "aggressivamente anti-Snyder" e che non aveva alcun interesse a proseguire il SnyderVerse. Snyder confessò persino di aver temuto ritorsioni legali se avesse sostenuto pubblicamente i suoi fan, anche se parte della campagna online fu poi rivelata essere alimentata da account falsi.

Quindi cosa ci faceva, nel cuore del regno che lo aveva esiliato? Secondo Page Six Hollywood, il regista è stato invitato a presentare u, il classico arturiano del 1981. Non un film qualsiasi: Excalibur era la pellicola che veniva proiettata al cinema la notte in cui. Un Easter egg che i veri appassionati hanno sempre apprezzato. Ma non è stata solo una proiezione nostalgica. Secondo i presenti,

La sala era gremita di dipendenti del gruppo cinematografico Warner e ospiti speciali. Il regista ha tenuto una sessione di domande e risposte insieme ai capi dello studio Michael De Luca e Pam Abdy. Un'immagine che solo pochi anni fa sarebbe sembrata impensabile. "Cosa stanno pensando Mike e Pam?" si è chiesto un dirigente attuale, testimone del periodo turbolento in cui i fan di Snyder tormentavano lo studio con campagne aggressive. Eppure eccoli lì, fianco a fianco, come se gli anni di battaglia fossero acqua passata. Va detto che quasi tutti i dirigenti e creativi con cui Snyder si scontrò sono ormai andati via, molti con accordi riservati. La Warner Bros. di oggi non è quella del 2017.

Zack Snyder was seen at the Warner Bros lot this past week.



It was just to host a screening for John Boorman‘s ‘Excalibur’ film.



(Via: https://t.co/zykUtH5NKy) pic.twitter.com/lagXKAFIe9 — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) August 11, 2026

E allora si torna alla domanda che brucia: perché questo ritorno? È solo nostalgia, un gesto di pace, o c'è qualcosa di più concreto all'orizzonte? Le speculazioni si rincorrono. Page Six Hollywood ipotizza che la Warner potrebbe essere interessata a distribuire il remake di Fuga da New York che Snyder sta preparando. Un progetto che il regista insegue da tempo e che potrebbe trovare una casa proprio dove tutto è cominciato. Snyder ha sempre detto che tornerebbe nel mondo DC solo per un progetto: un adattamento di The Dark Knight Returns di Frank Miller.

Un'opera oscura, viscerale, perfetta per il suo stile. È sul tavolo? Nessuno lo sa. Ma il solo fatto che Snyder e la Warner siano di nuovo nella stessa stanza, che parlino, che collaborino anche solo per una sera, riapre porte che sembravano sigillate per sempre. Dopo l'addio alla Warner, Snyder si era rifugiato in Netflix, cercando di costruire il suo universo personale con Rebel Moon. Un tentativo ambizioso di creare un franchise multimediale che però non ha convinto lo streamer, che ha silenziosamente cancellato i progetti futuri legati al regista. Oltre a Rebel Moon, Snyder ha firmato per Netflix Army of the Dead e la serie animata per adulti Twilight of the Gods, ma il rapporto sembra essersi raffreddato.

Forse è proprio questo il momento giusto. La Warner ha bisogno di talenti visionari per rilanciare il suo catalogo DC, ora che il DCEU è stato archiviato e si sta costruendo un nuovo universo sotto la guida di James Gunn. Snyder ha bisogno di una major che creda nelle sue visioni epiche e gli dia i mezzi per realizzarle. Potrebbe essere l'inizio di una seconda chance per entrambi. L'industria del cinema ama le storie di redenzione quanto il pubblico. E questa ha tutti gli ingredienti: il genio incompreso, lo studio che ha sbagliato, i fan fedeli che non hanno mai smesso di credere, e ora un ritorno che sa di riconciliazione. Che sia per Fuga da New York, per un nuovo progetto DC o semplicemente per chiudere un cerchio rimasto aperto troppo a lungo, una cosa è certa: Zack Snyder è tornato a casa. E questa volta, l'hanno accolto a braccia aperte.